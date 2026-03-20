TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』 ドラマCD 第3巻　発売情報第五弾！ キャストコメント第3弾＆各法人購入特典ビジュアル公開！！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

盆ノ木至先生の漫画を原作とするＴＶアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』から、2026年4月8日（水）にドラマCDの第3弾が発売！！

ドラマCDに収録されるストーリーは、すべて未アニメ化の原作コミックがチョイスされて音声ドラマ化されました！

そこには、メインキャラのドラルク、ロナルド、ジョンたちはもとより、今までのドラマCDで未登場のキャラクターたち、TVアニメ未登場の吸血鬼たちが、今作でも続々と登場してまいります！

そんなキャラクターを演じていただいたキャストの皆さんより、ドラマＣＤの収録後に頂いたコメントを大公開！

ラストとなる今回は、吸血鬼サイドの皆さん、吸血鬼アベックにく美役の能登麻美子さん、吸血鬼メイド万歳役の濱野大輝さん、吸血鬼ジェントルおままごと役の小西克幸さん、吸血鬼貧弱くそモヤシ役の河西健吾さん、吸血鬼ネクタイの王役の吉野裕行さん、そしてアニメイト限定セット用ミニドラマCDにご登場いただいた吸血鬼エルダー役の真殿光昭さんのコメントを紹介させて頂きます！

▼能登麻美子さん（吸血鬼アベックにく美役） ▼

【Q】「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマＣＤ第3巻の収録にて、ご担当を頂きましたキャラクターや作品世界観、ストーリーに対するご感想、本ドラマＣＤの聞き所、ドラマCD第3巻として続いていく「吸血鬼すぐ死ぬ」についてなど、アニメや原作の「吸血鬼すぐ死ぬ」ファンの皆様に向けて、お言葉などをお聞かせください｡

【A】

アベックにく美役をやらせて頂きました能登麻美子です。

『吸血鬼すぐ死ぬ』の収録現場はみなさんの声の張りが凄い！！（笑）

エネルギーの塊と塊が凄い勢いでぶつかって…

こんな風にやろうかなぁと思っていたお芝居はみなさんに影響を受けてどんどん変容していきます。

今まさに影響し合って生まれていく世界がそこにあって…

それが何とも楽しく面白いと毎回収録の度に感じています。

濃密な世界がギュッとつまった『吸血鬼すぐ死ぬ』ドラマCD第３巻！

今回もどうぞお楽しみ下さい。

▼濱野大輝さん（吸血鬼メイド万歳役） ▼

【Q】「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマＣＤ第3巻の収録にて、ご担当を頂きましたキャラクターや作品世界観、ストーリーに対するご感想、本ドラマＣＤの聞き所、ドラマCD第3巻として続いていく「吸血鬼すぐ死ぬ」についてなど、アニメや原作の「吸血鬼すぐ死ぬ」ファンの皆様に向けて、お言葉などをお聞かせください｡

【A】

ドラマCD第3巻をお聴きの皆様…おかしたると！！ 店長の吸血鬼メイド万歳役の濱野大輝です。

吸血鬼(ヴァンパイア)の命は永遠、なんて言われていますが、メイドさんの提供してくれる素晴らしい時間こそ！フォーエバー！！！

皆様も、このドラマを聴くときは、ぜひメイドカフェで！いや、必ず！メイドカフェで！

僕は、行ったことないんですけどね。

▼小西克幸さん（吸血鬼ジェントルおままごと役） ▼

【Q】「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマＣＤ第3巻の収録にて、ご担当を頂きましたキャラクターや作品世界観、ストーリーに対するご感想、本ドラマＣＤの聞き所、ドラマCD第3巻として続いていく「吸血鬼すぐ死ぬ」についてなど、アニメや原作の「吸血鬼すぐ死ぬ」ファンの皆様に向けて、お言葉などをお聞かせください｡

【A】

皆様こんにちは。今回吸血鬼ジェルトルおままごとの声を担当させていただきました小西です。

本気でおままごとをやらせて頂きましたので皆様に楽しんで頂けると私としては幸福でございます。全ては皆様のお耳で判断して下さい。

ただこれだけは確実です。

めっちゃ楽しかった！！！！

どうぞ、よろしくお願いします！！！

▼河西健吾さん（吸血鬼貧弱くそモヤシ役） ▼

【Q】「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマＣＤ第3巻の収録にて、ご担当を頂きましたキャラクターや作品世界観、ストーリーに対するご感想、本ドラマＣＤの聞き所、ドラマCD第3巻として続いていく「吸血鬼すぐ死ぬ」についてなど、アニメや原作の「吸血鬼すぐ死ぬ」ファンの皆様に向けて、お言葉などをお聞かせください｡

【A】

皆様はじめまして、今回吸血鬼貧弱くそモヤシ役を担当いたしました河西健吾です。

作品自体の存在は知っていたのですが、ちゃんとお話を把握していなかったので、どんな風に関わるのか凄く楽しみでした。

今回ドラマCDとしてオムニバスなお話でしたので、初めてお聞きになる方でも楽しめる内容に仕上がっているかなと思います。

収録も終始楽しく、レギュラーメンバーも普段の役柄から一風変わったテイストに仕上がっていますので、めちゃめちゃ面白かったです。

僕個人の役ものびのびと笑いに120%振った仕上がりになっていると思いますので、楽しんでいただけますと幸いです。

▼吉野裕行さん（吸血鬼ネクタイの王役） ▼

【Q】「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマＣＤ第3巻の収録にて、ご担当を頂きましたキャラクターや作品世界観、ストーリーに対するご感想、本ドラマＣＤの聞き所、ドラマCD第3巻として続いていく「吸血鬼すぐ死ぬ」についてなど、アニメや原作の「吸血鬼すぐ死ぬ」ファンの皆様に向けて、お言葉などをお聞かせください｡

【A】

本作に数多くの吸血鬼が個性的なキャラクターが登場するかと思いますが、自分の演じた吸血鬼ネクタイの王は未知としか言いようがない！！！

そしてタイトルに偽り無し！

すぐ死ぬ！！！！

ドラマCD第3巻お楽しみください～。

▼真殿光昭さん（吸血鬼エルダー役） ▼

【Q】「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマＣＤ第3巻の収録にて、ご担当を頂きましたキャラクターや作品世界観、ストーリーに対するご感想、本ドラマＣＤの聞き所、ドラマCD第3巻として続いていく「吸血鬼すぐ死ぬ」についてなど、アニメや原作の「吸血鬼すぐ死ぬ」ファンの皆様に向けて、お言葉などをお聞かせください｡

【A】

第八死（アニメイト限定セット用ミニドラマCD）で吸血鬼エルダーをやらせていただいた真殿光昭です。

台本をいただいて読んだ時、もう面白くて、早く収録したいなと思わせてくれる作品でした。

内容がシュールでハチャメチャ。でもストーリーがしっかりと描かれていて完成されてる。

僕が演じるエルダーはロナルドとの掛け合いが一番多かったのですが、

漫才みたいで収録中も演じていて僕自身がとても楽しく演じさせていただきました。

またラストの終わり方も「ああ、こう来たか？なるほど」という終わり方で最高でした。

またエルダーに登場して欲しい、エルダー演じたいと切に思ってます。

「吸血鬼すぐ死ぬ」ファンの皆様、聴きどころ満載で笑える事間違いなしですよ。

是非、何度でも繰り返し聴いてくださいね。

【商品情報】

【１】特装盤

商品名：TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』ドラマCD 第3巻 特装盤

発売日：2026年4月8日（水）発売

仕様：CD１枚＋アクリルキーホルダー２種 セット

品番：FFCM‐0121

価格：\5,170（税込）

※アクリルキーホルダーは、描き起こしミニキャライラストを使用！！

【２】通常盤

商品名：TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』ドラマCD 第3巻 通常盤

発売日：2026年4月8日（水）発売

仕様：CD１枚

品番：FFCM‐0120

価格：\3,300（税込）

■□共通仕様

キャッチ：TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』から、

ハイテンション即死ギャグを詰め込んだドラマCDが三度の登場！！！

発売日：2026年4月8日（水）発売

発売元・販売元：フロンティアワークス

ジャケットイラスト：原作者・盆ノ木至先生描き下ろしイラストを使用！

第３巻 ジャケットデザイン（特装盤・通常盤共通）

ドラマCD第3巻に収録されるストーリー：

１．第一死 オータムより新たなる刺客

２．第二死 メイドの土産はいい土産(前編)

３．第三死 メイドの土産はいい土産(後編)

４．第四死 突撃お前でおままごと

５．第五死 無限修正のオートグラフ

６．第六死 響け貧弱恨み節

７．第七死 女の子だってクソほどモテてぇよタコが

ドラマCD第3巻に登場するキャラクター＆出演キャスト

・ドラルク：福山 潤

・ロナルド：古川 慎

・ジョン：田村睦心

・ヒナイチ：日岡なつみ

・半田 桃：松岡禎丞

・サギョウ：西山宏太朗

・ヒヨシ：小野大輔

・サテツ：細谷佳正

・ショット：田丸篤志

・マリア：日笠陽子

・ター・チャン：石原夏織

・ゴウセツ：稲田 徹

・フクマ：土岐隼一

・クワバラ：岩田光央

・半田あけ美：井上喜久子

・ヨモツザカ：子安武人

・武々夫：野津山幸宏

・加藤新一：藤原夏海

・横田 浩：菊池紗矢香

・萩野 真：朝井彩加

・通りすがりのイケメン：子安光樹

・熱烈キッス：小林未沙

・吸血鬼アベックにく美：能登麻美子

・吸血鬼メイド万歳：濱野大輝

・吸血鬼ジェントルおままごと：小西克幸

・吸血鬼貧弱くそモヤシ：河西健吾

・吸血鬼ネクタイの王：吉野裕行

・吸血メイド服：高山俊太朗

・会場アナウンス：馬飼野若奈

・通行人女性：川崎春奈

・男性スタッフ：堀金蒼平

・ナレーション：若本規夫

【アニメイトだけの限定セット仕様を今回も発売！】

〇TVアニメ「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマCD 第3巻 特装盤 アニメイト限定セット

ミニドラマCD付き（通常盤＆限定盤・共通ストーリー）

【価格】6,270円（税込）

〇TVアニメ「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマCD 第3巻 通常盤 アニメイト限定セット

ミニドラマCD付き（通常盤＆限定盤・共通ストーリー）

【価格】4,400円（税込）

◆ミニドラマCD詳細（通常盤＆限定盤共通）

【収録ストーリー】「第八死 不思議惑星ロナ・ル・ディオス」

【CAST】ドラルク：福山 潤、ロナルド：古川 慎、ジョン：田村睦心

吸血鬼エルダー：真殿光昭、ナレーション：若本規夫

≪店舗購入特典 情報≫

※特典は無くなり次第終了となります。

特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。

【アニメイト（通販含む）】

●オリジナル特典

【特装盤購入特典】76mm缶バッジ＋L判ブロマイド

【通常盤購入特典】L判ブロマイド

※缶バッジ＆L判ブロマイドとも、ジャケットイラストを使用。

※L判ブロマイドは、特装盤と通常盤で共通の絵柄になります。

【Amazon.co.jp】

●オリジナル特典（通常盤＆特装盤とも）

ジャケットイラスト使用 メガジャケ

【楽天ブックス】

●オリジナル特典（通常盤＆特装盤とも）

ジャケットイラスト使用 ミニアクリルスタンド（6cm×6cmサイズ）

【ソフマップ・アニメガ】

●オリジナル特典（通常盤＆特装盤とも）

ジャケットイラスト使用 アクリルコースター（76ｍｍ）

本件ドラマCDに関するコピーライト表記は下記の通りお願い致します。

(C)盆ノ木至（秋田書店）／製作委員会２すぐ死ぬ