【テレビ愛知 初の試み】スマホ時代の“縦型ドラマ”を地上波で放送！エレベーターあるある×痛快・復讐ドラマ『エレベーターは止まらない』 3月29日深夜放送決定！

テレビ愛知株式会社

本作『エレベーターは止まらない』は、マンションやオフィスなど、どこにでもある「エレベーター」という密室を舞台に、数十秒の間に交差する人々の人間模様を描くドラマシリーズです。日常的に縦型ショート動画に親しむ若い世代に向けた新たな映像表現のチャレンジとして、スマホサイズの画角が持つ没入感を、そのまま地上波テレビの画面でお届けします。

■ ポイント１.：縦型画面と「エレベーターの縦移動」が完全リンク！

本作の舞台は、密室空間であるエレベーターです。エレベーター特有の「縦の移動」と、縦型動画の画角が視覚的にリンクし、扉が開いてから閉まるまでの数十秒間に生じる気まずい沈黙や視線の交錯など、エレベーターあるあるがちりばめられています。密室ならではのヒリヒリとしたリアルな空気感を演出します。

■ポイント２.：推し活×密室の気遣いが導く、痛快な「スカッと」復讐劇！

物語は、理不尽な扱いに耐える若手の営業社員・朝倉美咲と、裏で嫌がらせをするあざとい後輩・黒川玲奈、寡黙な先輩社員・三浦亮介を中心としたオフィスドラマです。 重要な商談の日、玲奈の画策で窮地に立たされる美咲。三浦が、実は美咲と同じアイドルを推している「同志」であることが判明し、２人はある作戦を実行します。エレベーター内での何気ない「気遣い」と、推し活で結ばれた絆を武器に、プレゼンの場で鮮やかな反撃に出る痛快な下剋上ストーリーとなっています。

【高畑結希（朝倉美咲役）】

縦型ドラマは初めてで、ラーメンのシーンを一番ラストに撮ったのですが、今はいい感じにお腹が満たされて幸せです！エレベーターでの撮影がどういう風になっているか完成がとても楽しみです！

テレビ愛知さんとはSKE48時代からお世話になっていまして、卒業してまた関わることができてとても嬉しいです！

【安藤渚七（黒川玲奈役）】

初めてのドラマ撮影は、すべてが新鮮で刺激的でした！私が演じた玲奈は、「なんだコイツ！」と思う、あざとい女性です。

玲奈のトレードマークのあるものが初体験で、エレベーターのボタンを押す、スマホを使用するときに苦戦したので、そのシーンもお楽しみください

【永田薫（三浦亮介役）】

縦型ドラマに出演することが初めてで、最初に感じたのが狭いというか画角が限られているので横とはまたちょっと違ってびっくりしました。

皆さんが絶対一回は乗ったことがあるエレベーター。そこで物語がどう展開していくのか楽しみにしていただければと思います。

【企画・監督・プロデュース 二ノ宮拓郎】

テレビ愛知として初の試みである「縦型ドラマ」の地上波放送が決定しました。スマホ視聴に特化した縦型映像と、エレベーターという縦長の密室空間は非常に相性が良く、これまでにない没入感と新感覚の映像体験を生み出せたと思います。深夜の地上波で味わう、新感覚で痛快な下剋上ドラマをぜひお楽しみください。

■ 番組概要

番組名：縦型ドラマ『エレベーターは止まらない』

放送日時：2026年3月29日(日) 深夜２４時５０分放送

放送局：テレビ愛知（名古屋地区ローカル）

見逃し配信：ロキポ、TVer

※複数話分割してSNSでも展開予定

公式HP：https://tv-aichi.co.jp/drama_elevator/

◇ドラマのあらすじ：感情を表に出さず淡々と働く営業職の朝倉美咲は、あざとい後輩・玲奈からの嫌がらせや、事なかれ主義の上司に耐える日々を送っていた。ある重要な商談の日、玲奈にプレゼン資料の社名を改ざんされるという絶体絶命のピンチに陥る。しかし、寡黙な先輩・三浦が自分と同じアイドルを応援する「推し活同志」だと判明し、彼の励ましを受けて反撃を決意する。取引先のエレベーター内で見せた美咲の何気ない「気遣い」と、密かに仕込んだ罠を武器に、プレゼンの場で玲奈へ鮮やかな逆襲を果たす。密室空間での人間模様を描く痛快下剋上オフィスドラマ。

【出演者】

高畑結希 安藤渚七 永田薫（MAG!C☆PRINCE）

山口雅也 竹内誠人 山中裕史 野田たけし 堀部幸隆 MASAYA 平賀吏桜（テレビ愛知アナウンサー） 後藤崇之 藤巻あつ子 大城光（MAG!C☆PRINCE）

【脚本】駒敦恵

【企画・監督・プロデュース】二ノ宮拓郎

【制作著作】テレビ愛知