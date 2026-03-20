韻踏合組合によるMCバトルビート第4弾がリリース!!︎

株式会社STARBASE『GOAT』アートワーク

MCバトルの現場で実際に使用されている、韻踏合組合のバトル用トラックシリーズ第4弾『MC BATTLE BREAK VOL. 4』が2026年3月27日(金)に配信開始される。

今回もDJ KITADA KENのプロデュースにより、MCバトルでの使用を想定した“使いやすいバトル仕様”に仕上げられている。

本作では、昨年リリースされた韻踏合組合の最新アルバム『まだいけるぜ！』から厳選した8曲をセレクト。各トラックは8小節×4本の構成となっており、バトルやサイファーはもちろん、個人の練習用としても活用しやすい実践的な内容となっている。

バトルでの使いやすさ、そしてラップの乗せやすさは、長年シーンを牽引してきた韻踏合組合だからこそのクオリティ。スキルアップを目指すMCにとって、必携の一作となることは間違いない！！

（各種配信サービス: https://lnk.to/IFK_MCBB4）

●作品情報●

【リリース日】2026年3月27日（金）

【アーテイスト名】韻踏合組合

【タイトル】MC BATTLE BREAK VOL. 4

【レーベル】IFK Records

【各種配信サービス】https://lnk.to/IFK_MCBB4

●韻踏合組合 プロフィール●

（写真左より：HIDADDY/遊戯/SATUSSY/DJ KITADA KEN/ERONE）

今年で結成25周年を迎える、ナニワ裏庭の韻踏HIPHOP集団。

合体と脱退を繰り返し、SATUSSY(MC)、ERONE(MC)、HIDADDY(MC)、遊戯(MC)、DJ KITADA KEN、DJ KANという現在のかたちに。これまでに、12枚のフルアルバムをリリースし、特に2014年には日本語RAPクラシックとなった「一網打尽 (REMIX)」がYouTube上にて現在2500万回再生を記録。全国各地で数々のREMIXを生み出し、一大バズを巻き起こした。また主催イベント「SPOTLIGHT」は年々盛り上がりを見せ、現在では西日本最大級のMCバトルとして定着している。メンバーのERONEはフリースタイルダンジョンのモンスターを、HIDADDYは高校生RAP選手権のジャッジマンを務めるなどお茶の間にもその名前が浸透している。

2025年には大阪ユニバースにて25周年イベントを成功させ、待望のNEWアルバム『まだいけるぜ！』をリリースした。

■Total Info.

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