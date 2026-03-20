イオンモール株式会社が運営するイオンモール神戸北がAIを活用した様々な診断を通して自分の似合うを知れる「＋PLUS MIRROR」を設置。

株式会社Innovation Studio

株式会社Innovation Studio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤利典、以下「当社」）は、イオンモール神戸北（所在地：兵庫県神戸市 運営：イオンモール株式会社）のリニューアル施策の一環として2F さつきブリッジにて当社が提供する体験型ミラー「＋PLUS MIRROR(プラスミラー)」の活用が開始されたことをお知らせいたします。

イオンモール神戸北リニューアル詳細：

https://www.aeonmall.com/wp/wp-content/uploads/2026/02/6cab628935abb6b9658e2e4c65d552bc.pdf(https://www.aeonmall.com/wp/wp-content/uploads/2026/02/6cab628935abb6b9658e2e4c65d552bc.pdf)

■導入の背景

開業20周年の節目を迎える中で地域の方はもちろん、旅行者の方など多くのお客さまが来訪される施設の特徴から多様なお客さまのニーズに応え、新しい発見ができる「＋PLUS MIRROR」に価値を感じて頂き導入頂きました。

また診断を楽しむだけでなくクーポンの活用により購買促進に繋がることにも価値を感じて頂いております。



■イオンモール神戸北 ゼネラルマネージャーさまのコメント

リアル店舗における接客体験の価値向上のヒントは「パーソナライズ需要への対応」ではないかと思い導入を決めました。 昨今、「自分に本当に似合うもの」を効率的に見つけたいというお客さまニーズが高まっているように感じております。「+PLUS MIRROR」から得られるレコメンドや診断サービスをリアルの接客にプラスアルファすることで、より顧客満足度を向上するのではないか、また、広域から多様な客層が集まるショッピングモールにおいて、「+PLUS MIRROR」の導入は診断機能を入り口に、お客さまがこれまで自分では選ばなかったような新しいスタイルを発見、購買意欲を刺激する偶発的な効果も生むのではないかと思います。ショップスタッフ様にとっても、アシスタント的な存在となり、診断結果を接客に加えることで、より根拠のあるスタイリング提案が可能となり、お客さまとの信頼関係を築きやすくなると思います。



■イオンモール神戸北 ご担当者さまのコメント

今回、できるだけ多くのお客さまに、「+PLUS MIRROR」を体験していただき、診断結果をお客さまのスマートフォンに保存していただくだけでなく、リコメンドがあったショップで割引クーポンを活用した購買体験をしていただきたいと考えています。

お買物の合間に気軽に体験していただき、イオンモール神戸北で新たなファッションやメイクとの出会いを楽しんでいただければと思います。

■＋PLUS MIRRORについて

「本当の似合うが見つかる」をコンセプトに、バーチャル試着やフェイス・パーソナルカラー診断、骨格ボディタイプ診断、ファッション診断など様々な機能を搭載している体験型サイネージミラーです。

製品ページ：https://innovation-studio.com/shopdx/plusmirror(https://innovation-studio.com/shopdx/plusmirror)

高さ約2.000mm×幅約1.200mmの迫力ある筐体は、特別な没入感を味わえるサービスとして2022年3月のサービス開始以来、数多くのお客さまに体験していただき、新たな店舗体験価値を生み出しております。

また2022年6月には一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムが主催する「デジタルサイネージアワード2022」で優秀賞を受賞しております。

【関連資料】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000002246.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000002246.html)

■当社について

株式会社Innovation Studioはセレクトショップ「FREAK'S STORE（フリークス ストア）」などのアパレルブランドを店舗・オンラインで展開する（株）デイトナ・インターナショナルの子会社として2023年に設立。これまで培ってきた小売りのノウハウや経験にデジタル（テクノロジー）の力を融合し、新たなイノベーション創出を行うことを目的とした会社です。現在は自社で企画・開発を行ったOMOソリューションの「＋PLUS MIRROR（プラスミラー）」や「＋PLUS PAD（プラスパッド）」の展開をメイン事業としており、アナログの良さを残しつつ、テクノロジーを最大限活用することでリアルとデジタルの境界線を感じずにワクワクする体験ができる世界の創出を目指しています。

会社名：株式会社Innovation Studio

代表取締役：加藤利典

本社：東京都渋谷区神宮前3‐25‐15 5F

WEBサイト：https://innovation-studio.com/(https://innovation-studio.com/)





