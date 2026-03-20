見つけにくい星雲や銀河も自動で導入。Sky-Watcher「HEQ5-R PRO赤道儀」発売

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、Sky-Watcherの新商品「HEQ5-R PRO赤道儀」を2026年3月20日に発売します。

■主な特長

- Wi-Fiモジュールを内蔵しており、専用のSynScanProアプリ（Android / iOS / PC）をインストールしたスマートフォンやタブレット端末から操作できます。好みの天体、見つけにくい星雲、星団、銀河なども簡単に導入、観測できます。- 駆動方式に両軸ともにベルトドライブシステムを採用し、スムーズな動作と低バックラッシュを実現しました。- ウォームホイール歯数は赤経軸160枚、赤緯軸144枚を備え、高いトラッキング精度を誇ります。- 搭載可能重量は約15kg。- USBハブと電源ポートが装備されており、PCとの接続の他、ガイドカメラやアクセサリー類を接続できます。- 専用の高剛性ステンレススチール伸縮式三脚が付属します。※EQ5、EQ6との互換性はありません。- デュアルアリミゾを装備。幅広（75mm幅）、幅狭（44mm幅）両プレートの取り付けに対応します。- キャリングハンドルを装備。可搬性に優れます。- 延長ウェイトシャフトが付属。バランスウェイトの可動範囲を調整できます。- 極軸望遠鏡はオプションです。※今夏販売開始予定

■主な仕様

- 搭載可能重量 ：約15 kg- 高度調整範囲 ：5°～72°- 方位調整範囲 ：±15°- ウォームホイール歯数 ：赤経160枚／赤緯144枚- モーター：ハイブリッドステッピングモーター- 伝達システム ：ベルトドライブ- Wi-Fiモジュール：内蔵- ハンドコントローラー：SynScanハンドコントローラー- インターフェイス：ハンドコントローラーポート(RJ-45) ／ オートガイドポート(RJ-12/ST4互換) ／ USB-Aポート ／ USB-Bポート ／ 電源ポート(内径2.1mm/外径5.5mm センタープラス)- 電源 ：DC 12 V／3 A- 電源ケーブル：DCシガーソケットタイプ- マウント重量 ：約12 kg（ウェイトシャフト含まず）- 三脚 ：ステンレススチール製伸縮式 約5.7kg- カウンターウェイト ：5.3 kg×2個

■発売概要

［商品名］Sky-Watcher HEQ5-R PRO赤道儀

［希望小売価格］247,500円（税込）

［発売日］2026年3月20日（金）

［商品ページ］https://www.skywatcher.jp/product/equatorial_pedestal/heq5-rpro.html

※本製品は、天体望遠鏡専門店および当社直営店のみの取扱いとなります。

※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

【本製品についてのお問い合わせ先】

株式会社サイトロンジャパン

お客様相談室 TEL：03-6908-3116

Sky-Watcher

優れた品質とコストパフォーマンスで世界中のユーザーに愛される望遠鏡ブランドです。 世界最大の望遠鏡メーカーとして、「高品質で手頃な価格の望遠鏡」を世界中にお届けしています。



https://www.skywatcher.jp/

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



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