土地売却前に必要な確定測量費用を30秒で診断する「測量費用診断」を公開 ── 累計1,200件超の診断実績をもとに費用算出ロジックを強化

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、土地の確定測量費用をオンラインで即算出できるサービス「測量費用診断」（https://sokuryo.xyz）を公開し、累計1,200件超の診断実績をもとに費用算出ロジックの強化を実施したことをお知らせいたします。

背景：測量費用の不透明さが土地取引の障壁に

国土交通省「土地白書」によれば、所有者不明土地や境界未確定の土地は全国で増加傾向にあり、土地取引の円滑化が社会課題となっています。土地の売却や相続、建替えを行う際には確定測量が必要となるケースが多く、その費用は30万円から80万円と幅が大きいにもかかわらず、事前に費用感を把握する手段が限られていました。

（出典：国土交通省「土地白書」）

測量費用の相場と変動要因

日本土地家屋調査士会連合会の報酬統計によると、測量費用は種類や条件によって大きく異なります。

- 確定測量：30～80万円（隣接地の数や官民査定の有無で変動）- 現況測量：20～45万円（境界確認を伴わない簡易な測量）- 分筆測量：40～100万円（土地を分割する際に必要）- 官民査定が必要な場合：追加で15～45万円

また、測量の完了までに1～6ヶ月の期間を要するため、売却スケジュールの逆算にも費用の事前把握が重要です。

（出典：日本土地家屋調査士会連合会 報酬統計）

「測量費用診断」の概要

測量費用診断は、土地面積・形状・隣接地情報を入力するだけで、確定測量の概算費用を30秒で算出するサービスです。

1. 土地情報の入力 ── 面積・形状・隣接地の種類（公道・私道・民地等）を選択

2. AI費用算出 ── 入力情報と統計データをもとに概算費用を即時算出

3. 結果の確認 ── 測量の種類別に費用目安と想定期間を表示

売却前の手取り額シミュレーション、相続時の分筆検討、建替え前の境界確認など、目的に応じた測量費用の事前確認に対応しています。

サービスURL: https://sokuryo.xyz

▼ 本件の詳細

https://sokuryo.xyz/news/service-launch

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love