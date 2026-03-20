Hi-STANDARDの全国ツアーファイナル公演を全国のカラオケルームに生配信！JOYSOUND「みるハコ」で、4月19日（日）ライブ・ビューイング！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」にて、パンク・ロックバンド「Hi-STANDARD」のライブを全国のカラオケルームに生配信！現在開催中の全国ツアー『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』 から、4月19日（日）Kアリーナで行われるファイナル公演の模様を、当日18時から対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の対象カラオケルームにライブ・ビューイングします。本配信を視聴するためのチケットは、本日3月20日（金・祝）から「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売します。

このたびの配信では、昨年11月にリリースされたミニアルバム『Screaming Newborn Baby』を引っ提げ、ライブハウスからアリーナまで全国を巡るツアー『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』から、4月19日（日）にKアリーナ横浜で開催されるツアーファイナル公演の模様を、全国のカラオケルームにリアルタイムでお届けします。

本配信を視聴するためのチケットは、１名あたり3,300円(税込・別途室料)。なお、本公演のアーカイブ配信は予定しておりません。リアルタイムでしか味わえないHi-STANDARDの圧巻のパフォーマンスを、カラオケルームならではの迫力の音と映像で、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください。

この機会にぜひ、ライブ・ビューイングとともに、JOYSOUNDで「Hi-STANDARD」の熱量を体感してください。

＝＝ Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour” ＝＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆日時：2026年4月19日(日) 開演：18:00

※開演30分前から終了予定時間の30分後までを予約推奨時間とします。

※開演時間は予定となりますことご了承ください。

◆チケット販売期間：2026年3月20日(金・祝)12:00～2026年4月19日(日)19:00

※コンビニ・ペイジー決済は4月17日(金)23:59までとなります。

◆料金：3,300円(税込)/1人

※別途室料が発生します。

※チケット料金は3歳以上有料になります。

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/825625/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。