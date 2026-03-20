FM AICHI「本田剛文の夜のカルチャー・デスク」初の公開録音開催！3月29日（日）はイオンモール岡崎で「冷凍食品」の秘密に迫る！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）では3月29日（日）17時から愛知県岡崎市の「イオンモール岡崎」1階セントラルコートにて、公開録音イベント『FM AICHI「本田剛文の夜のカルチャー・デスク」SPECIAL EVENT presented by 日本冷凍食品協会』を開催します。

FM AICHIで毎週月～木曜21:55～22:00に放送している5分番組「本田剛文の夜のカルチャー・デスク」。名古屋を代表するボーイズグループ「BOYS AND MEN」のメンバー、本田剛文が、週ごとのテーマに沿って、映画、書籍、舞台、音楽、古典芸能などなど、ジャンルを問わず様々なカルチャーの魅力をお届けしています。

この番組の、記念すべき初の公開録音として開催される今回のイベントでは、進化をし続ける「冷凍食品」カルチャーを特集。ゲストに、冷凍食品のスペシャリストである「一般社団法人日本冷凍食品協会」 広報部長の三浦佳子さんをお招きし、冷凍食品の魅力に迫ります。冷凍食品の基礎知識や日頃の食生活への活用方法など、今すぐに使える知識が満載です。また、イベント当日はBOYS AND MENの本田剛文、平松賢人によるミニライブも実施。スプリングフェア開催中のイオンモール岡崎をアツく盛り上げます。このイベントの模様はFM AICHIで、4月6日（月）～9日（木）の21:55～22:00に放送予定です。

本田剛文（BOYS AND MEN）平松賢人（BOYS AND MEN）三浦佳子氏（「一般社団法人日本冷凍食品協会」 広報部長）

- イベント概要

タイトル：FM AICHI「本田剛文の夜のカルチャー・デスク」SPECIAL EVENT presented by 日本冷凍食品協会

日時：2026年3月29日（日）17:00開始

会場：イオンモール岡崎 1階 セントラルコート

出演：本田剛文（BOYS AND MEN）、平松賢人（BOYS AND MEN）、三浦佳子（「一般社団法人日本冷凍食品協会」 広報部長）

イベントホームページ：https://fma.co.jp/f/event/?id=jMz5k4Xh

※イベントに関する詳細、最新情報は上記サイトにてご確認下さい。

イオンモール岡崎「スプリングフェア」：https://okazaki-aeonmall.com/news/event/4321

- レギュラー番組概要

タイトル：本田剛文の夜のカルチャー・デスク

放送日時：毎週月～木曜 21:55～22:00

パーソナリティ：本田剛文（BOYS AND MEN）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

※今回の公開録音の模様は2026年4月6日（月）～4月9日（木）に「本田剛文の夜のカルチャー・デスク presented by 日本冷凍食品協会」として放送予定。