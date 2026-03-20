A.I.VOICE × アニメイトGratte ～カフェあいぼす～ 開催決定！

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株式会社エーアイ

　高品質AI音声合成エンジン「AITalk(R)」を開発・提供する株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下「エーアイ」）は、個人向けブランド「A.I.VOICE」と株式会社アニメイト（本社：東京都板橋区、代表取締役：高橋 竜、以下：アニメイト）が展開するアニメイトカフェGratteとのコラボ企画「カフェあいぼす」の開催決定をお知らせします。当企画は2026年3月27日（金）から4月26日（日）までの約1カ月間、アニメイト10店舗にて実施されるものです。




カフェあいぼす 実施概要


●メニュー


グラッテ
・イートイン　660円（税込）/　テイクアウト　648円（税込）


ベースドリンクはコーヒー/紅茶/オレンジ/アップル/抹茶ラテ/ココアなどからお選びいただけます。


　 アイシングクッキー


・イートイン　605円（税込）/　テイクアウト　594円（税込）


グラフィックアイス　※一部店舗での販売となります。対象店舗：渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田


・イートイン　　750円（税込）/　テイクアウト　736円（税込）



◎注文特典


　グラッテ・アイシングクッキー・グラフィックアイスご注文1点につき特製ブロマイドひとつをお渡しします。


Aグループ（11種）、Bグループ（12種）いずれかをお選びください。


※絵柄はお選びいただけません。また、特典はなくなり次第終了になる場合がございます。



●開催店舗


アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山


メニュー詳細


カフェあいぼすのために描きおろしされたイラストにて、グラッテ※・アイシングクッキーを販売！


お好きなキャラクターとともにカフェタイムをお楽しみください。


※グラッテとは


ドリンクの上のクリームにキャラクターをプリントしたグラフィックラテです。




※A.I.VOICEは株式会社エーアイの登録商標です。


※その他掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。