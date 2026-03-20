A.I.VOICE × アニメイトGratte ～カフェあいぼす～ 開催決定！

株式会社エーアイ

高品質AI音声合成エンジン「AITalk(R)」を開発・提供する株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下「エーアイ」）は、個人向けブランド「A.I.VOICE」と株式会社アニメイト（本社：東京都板橋区、代表取締役：高橋 竜、以下：アニメイト）が展開するアニメイトカフェGratteとのコラボ企画「カフェあいぼす」の開催決定をお知らせします。当企画は2026年3月27日（金）から4月26日（日）までの約1カ月間、アニメイト10店舗にて実施されるものです。

カフェあいぼす 実施概要

●メニュー

グラッテ

・イートイン 660円（税込）/ テイクアウト 648円（税込）

ベースドリンクはコーヒー/紅茶/オレンジ/アップル/抹茶ラテ/ココアなどからお選びいただけます。

アイシングクッキー

・イートイン 605円（税込）/ テイクアウト 594円（税込）

グラフィックアイス ※一部店舗での販売となります。対象店舗：渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田

・イートイン 750円（税込）/ テイクアウト 736円（税込）

◎注文特典

グラッテ・アイシングクッキー・グラフィックアイスご注文1点につき特製ブロマイドひとつをお渡しします。

Aグループ（11種）、Bグループ（12種）いずれかをお選びください。

※絵柄はお選びいただけません。また、特典はなくなり次第終了になる場合がございます。

●開催店舗

アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山

メニュー詳細

カフェあいぼすのために描きおろしされたイラストにて、グラッテ※・アイシングクッキーを販売！

お好きなキャラクターとともにカフェタイムをお楽しみください。

※グラッテとは

ドリンクの上のクリームにキャラクターをプリントしたグラフィックラテです。

※A.I.VOICEは株式会社エーアイの登録商標です。

※その他掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。