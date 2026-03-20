「株式会社クラモト氷業」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)のオフィシャルパートナーとして、「株式会社クラモト氷業」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

「株式会社クラモト氷業」様 新規パートナー決定について

■契約内容

ブロンズパートナー

■法人名/代表者

株式会社クラモト氷業 / 代表取締役 蔵本和彦

■連絡先

〒920-0211 石川県金沢市湊1-55-27

TEL：076-238-0055

FAX：076-238-0057

公式ホームページ：https://ice-kuramoto.jp/

■公式SNS

X： @kuramoto_ice

Instagram： @kuramoto_ice_japan

■業務内容

大正十二年創業の老舗氷屋。主に飲料用に使用される溶けにくく、透明で硬い氷の製造・加工・販売をしております。私たちがつくるクラモトの氷は日本、アメリカ、オーストラリア、シンガポールのトップレストランやバーで愛用されており、今、氷の世界トップブランドを目指しています。

■代表 蔵本和彦様コメント

この度、僕たちの大きな第一歩としてオフィシャルサプライヤーからオフィシャルパートナーにならせてもらうことを決断しました。

僕たちはツエーゲン金沢と同じ成長過程です。石川県からトップを本気で目指しています。

地元の方々から応援され、地域に必要とされる企業(チーム)であり続けるために、共に全力で頑張りましょう！