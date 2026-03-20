「株式会社クラモト氷業」様、新規パートナー決定のお知らせ

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株式会社石川ツエーゲン


　この度、ツエーゲン金沢(J3)のオフィシャルパートナーとして、「株式会社クラモト氷業」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。


「株式会社クラモト氷業」様 新規パートナー決定について



■契約内容


ブロンズパートナー　




■法人名/代表者


株式会社クラモト氷業　/　代表取締役　蔵本和彦



■連絡先


〒920-0211 石川県金沢市湊1-55-27


TEL：076-238-0055　


FAX：076-238-0057


公式ホームページ：https://ice-kuramoto.jp/



■公式SNS


X： @kuramoto_ice


Instagram： @kuramoto_ice_japan




■業務内容


大正十二年創業の老舗氷屋。主に飲料用に使用される溶けにくく、透明で硬い氷の製造・加工・販売をしております。私たちがつくるクラモトの氷は日本、アメリカ、オーストラリア、シンガポールのトップレストランやバーで愛用されており、今、氷の世界トップブランドを目指しています。




■代表　蔵本和彦様コメント


この度、僕たちの大きな第一歩としてオフィシャルサプライヤーからオフィシャルパートナーにならせてもらうことを決断しました。


僕たちはツエーゲン金沢と同じ成長過程です。石川県からトップを本気で目指しています。


地元の方々から応援され、地域に必要とされる企業(チーム)であり続けるために、共に全力で頑張りましょう！