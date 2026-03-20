森山良子『武道館を歌う』キービジュアルが公開！

株式会社キョードーメディアス

2027年1月7日（木）、日本武道館にて開催される「森山良子 武道館を歌う Ryoko Moriyama 60th Anniversary」に向け、公演キービジュアルが公開された。

本ビジュアルは、森山直太朗がプロデュース／ディレクションを手がけ、「森山良子 武道館を歌う」というタイトルの世界観を自らの解釈で具現化したもの。1967年のデビュー時のアルバムジャケットや初期作品のタイトルへのリスペクトを出発点に、森山良子が歩んできた長い音楽の歴史を感じさせる懐かしさと、現在の姿、そして未来へと続く音楽への思いを重ね合わせたコンセプトで制作されている。撮影は、雑誌や広告、写真集などで人物の魅力を引き出すポートレイト作品を数多く手掛ける写真家・前康輔によるスタジオ撮り下ろし。アートディレクションは、デザイン事務所「白い立体」を主宰し、書籍や展覧会ビジュアルなどエディトリアルデザインを中心に活動する吉田昌平が担当。クラシックな佇まいと現代的な感覚が共存するビジュアルとして完成した。

本ビジュアルは本公演に向けた第一弾の公開で、今後は第二弾ビジュアルの展開も予定。森山良子60年の歩みを象徴する武道館公演に向け今後も新たな展開が予定されている。

公演概要

公演名 森山良子 武道館を歌う Ryoko Moriyama 60th Anniversary

日 程 2027年1月7日 (木) 17:00開演

会 場 日本武道館

発起人 森山直太朗

主催・企画制作 エンジェルソング／キョードー東京

後援 ニッポン放送／TBSラジオ／文化放送／ドリーミュージック

協力 セツナインターナショナル

全席指定 11,000円（税込）チケットの一般発売は後日発表。

お問い合わせ キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

オフィシャルホームページ https://www.ryoko-moriyama.jp/(https://www.ryoko-moriyama.jp/)

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