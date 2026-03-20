2026年3月20日（金）より上映のVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』バーチャルプロダクション制作・運用をアイ・ペアーズが担当

アイ・ペアーズ株式会社

アイ・ペアーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊藤 衛）は、2026年3月20日（金）より上映となるVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』で活用されるバーチャルプロダクション制作において、背景などのCGアセット制作、撮影現場でのゲームエンジンおよびカメラトラッキングシステムの運用ディレクション・オペレーションを担当いたしました。

■撮影におけるバーチャルプロダクション運用ディレクション・劇中CGなどを担当

2025～2026年放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』および2024～2025年放送の『爆上戦隊ブンブンジャー』に引き続き、本作品でもLive合成チームの一員として背景などのCGアセット制作、撮影現場でのゲームエンジンおよびカメラトラッキングシステムの運用ディレクション・オペレーションにアイ・ペアーズが携わっております。

本作品ではUnreal Engineを駆使した3Dアニメーションやグリーンバックを使用したLive合成撮影手法を活用しており、現実とバーチャル世界の一体感を強調した演出を実現しております。

今回のVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』は、TVシリーズに引き続きファンの皆様に楽しんでいただける素晴らしい作品となっております。

スーパー戦隊シリーズ50年の歴史の節目となる本作をぜひ劇場でご覧ください！

■アイ・ペアーズ「バーチャルプロダクション」紹介ページ

https://i-pairs.co.jp/service/virtual-production/

■アイ・ペアーズ「3DCG映像制作サービス」サービスページ

https://i-pairs.co.jp/service/3dcg/

■Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』ストーリー

すべての並行宇宙がひとつに！

世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!

ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（ＢＢＧ）」に出場していた。

しかし、ＢＢＧは突如として中断された。

ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。

惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。

そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。

一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングを揃えた頃のゴジュウジャー。

彼らが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。

これに立ち向かうゴジュウレオンたち５人。

そこになんと、ブンブルーブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち８人は危機に陥る。

ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！

しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！彼は空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。

細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。

なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。

２大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？

そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?

不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、

歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して……！

■Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』公式サイト

https://www.toei-video.co.jp/vcinext-gozyuboonboom/

■Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』上映情報

2026年3月20日（金）より、全国の映画館で上映いたします。

上映予定の映画館・スケジュールについては下記ページをご確認ください。

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=gozyuboonboom

■アイ・ペアーズ株式会社について

アイ・ペアーズは、最先端のマルチメディアコンテンツを一元提供する「デジタルコンテンツ特化型クリエイティブカンパニー」です。音楽・音声・映像制作や3DCG等、コンテンツ制作の豊富な実績に加え、既存サービスの多言語対応やサービス企画／システム開発にも対応。DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する様々なお客様のニーズにお応えする、高品質なプロフェッショナルサービスをご提供しています。

ホームページ：https://i-pairs.co.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/ipairs