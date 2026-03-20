【3月21日（土）開催：Crypto Diver ALL WIN SUMMIT 2026】「売れるネット広告社グループ株式会社」への参画や、決済端末を展開する「GANECCI」設立など新情報を発表予定

合同会社CryptoDiver運営事務局

ついに、歴史が動く瞬間が訪れました。

世界78カ国で暗号資産関連サービスを展開する合同会社CryptoDiver（クリプトダイバー）運営事務局（https://crypto-diver.com/(https://crypto-diver.com/)）は、2026年3月21日（土）に開催する『Crypto Diver ALL WIN SUMMIT 2026』にて、業界のパラダイムシフトとなる画期的な取り組みと、グローバル展開に向けた事業戦略を発表いたします。

■東証グロース上場企業グループ参画による信頼性向上

今回、合同会社CryptoDiver運営事務局は、東証グロース上場企業である「売れるネット広告社グループ株式会社」のグループに参画し、戦略的業務提携される運びとなりました。

これまで暗号資産領域における私たちの挑戦に対し、世間からは「本当にそんなことができるのか？」といった懐疑的な声もありました。しかし今回、上場企業による一定の審査を経てグループ参画に至りました。グループに迎え入れられたことは、私たちの事業体制の透明性向上に寄与するものと考えています。この強固な信用基盤のもと、私たちは次なるステージへと進みます。

■ 日本初の暗号資産専用決済端末『GANECCI』の展開

売れるネット広告社グループの子会社として新たに2つの新会社を設立いたします。

その第一弾が、3月16日にIR発表された「株式会社GANECCI（ガネッチ）」です。

日本初となる「非カストディ型・暗号資産専用決済端末」の運営・販売を専属で行う次世代の決済インフラ企業です。

「カード決済の時代は、もう終わろうとしています。」

「QRコード決済で、世界は取れません。」

クレジットカードからQRコードへと変遷してきた決済市場において、次にパラダイムシフトを起こす有力な選択肢の一つが「暗号資産決済」です。

GANECCIは初年度から売上50億円という目標を掲げ、このパラダイムシフトの先頭に立って牽引していきます。

また、第二弾として3月18日にAIと暗号資産発掘の心臓部となる「BCDC.Ai.GPU Data Center株式会社」の設立を発表しました。両社の代表取締役社長には、CryptoDiver創設者である礒貝 浩資が就任いたします。正式な登記に関しては、現在進行中です。

ぜひご期待くださいませ。

■ 10,000人の共創パートナーと築く「還元型エコシステム」

GANECCIが、初年度から売上50億円という目標を見据えることができるのは、現在すでに1,750社が参画し、年内に「10,000店舗」規模へと拡大するCryptoDiverの最強の代理店ネットワークにあります。

・代理店パートナーへの還元：端末を1台の導入につき2万円～6万円の手数料。さらに、紹介店舗の決済売上が継続的な権利収益として還元します。

・ユーザーへの還元：決済ごとに0.5%のBCDCポイントバックを実施。

私たちが目指すのは、一部の企業だけが利益を得るのではなく、関わるすべての人々が豊かになる「All Win」のエコシステムで、パートナーの皆様と共に事業の成功を目指します。

■ 日本から世界へ。総代理店制度を活かしたグローバル展開

私たちの挑戦は、国内だけに留まりません。

海外の各国の「総代理店」に対して、本部収益の3%と自国の代理店報酬1%を合わせた【合計4%】が継続的に入る仕組みを構築しています。

各国の総代理店加盟金は、国の市場規模に応じて1億円から10億円に設定されています。総代理店は自国において独自に代理店展開が可能であり、大きな事業機会が見込まれます。

暗号資産だからこそ実現できる国境を越えた仕組みを活用し、私たちはグローバル市場への展開を加速させていきます。さらに、詳細な取り組みについてはサミット当日にご紹介いたします。

■ 『Crypto Diver ALL WIN SUMMIT 2026』開催概要

当日は「売れるネット広告社グループ」の加藤公一レオ会長、植木原宗平社長が登壇し、礒貝浩資と共に同じステージから皆様へ、今後のビジョンを発表いたします。

「All Win」のビジネスモデルの全貌と、上場に向けた取り組みを、ぜひご自身の目でお確かめください。

＜詳細＞

イベント名：Crypto Diver ALL WIN SUMMIT 2026

日時：2026年3月21日（土） 開場 11:00 ／ 開演 12:00 ／ 終演 15:35（予定）

会場：銀座ブロッサム（中央会館） 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目15-6

チケット料金：会員様限定イベント ご招待券持参の方無料

▼発表された新会社「GANECCI」のIR情報はこちら

https://group.ureru.co.jp/ir

▼さらに発表された新会社「BCDC.Ai.GPU Data Center株式会社」のIR情報はこちら

https://group.ureru.co.jp/ir

■CryptoDiver（クリプトダイバー）とは

CryptoDiverは、“失われたビットコイン”を世界中の力で探し出し、報酬として再分配するという、まったく新しいWeb3型の報酬型アプリ。

構想は以下のとおり：

・ アプリ内で“秘密鍵を探す冒険”に参加

・ 報酬はビットコインやポイントで付与

・ 完全無料、年齢制限なし

・ 世界78カ国に展開

CryptoDiverの詳細はこちら :https://crypto-diver.com/

■代表プロフィール

代表取締役社長 礒貝 浩資（Hiroshi Isogai）

【経歴・歴任役職】

・CryptoDiver 創設者

・株式会社GANECCI 代表取締役社長（登記中）

・BCDC.Ai.GPU Data Center株式会社 代表取締役社長（登記中）

・株式会社デイジーデジタル エグゼクティブ・プロデューサー

金融業界において、長年にわたりデジタルアセット（暗号資産）とブロックチェーン技術の発展にいち早く注目し、その最前線で事業を牽引してきた暗号資産領域の専門家・実業家。数々の企業の要職を歴任し、現在は世界78カ国以上で展開される巨大プロジェクト「CryptoDiver」を指揮。2026年、東証グロース上場企業「売れるネット広告社グループ」との歴史的提携を果たし、同社の子会社として設立される新会社2社の社長に就任。「10,000人の仲間の夢を叶える」という信念のもと、最短での新規株式公開（IPO）を目指し邁進している。

【本件に関するお問い合わせ先】

CryptoDiver運営事務局

公式ウェブサイト：https://crypto-diver.com/(https://crypto-diver.com/)

※本件に関するお問い合わせは、上記ウェブサイトよりお願いいたします