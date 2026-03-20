「GIANTSスケジュールカレンダー 2026」3月21日(土)発売
株式会社報知新聞社
<書品概要>
「スポーツ報知」を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、ジャイアンツの阿部慎之助監督と主力18選手が各月を飾り、巨人戦を大きく目立たせたセ・パ両リーグの公式戦全カード（球場と試合開始予定時刻入り）を掲載した壁掛けタイプの「ジャイアンツスケジュールカレンダー2026」（2026年３月～2027年２月）を3月21日（土）に発売します。 Ａ２判10枚つづりで税込み1,800円です。「ショップ報知」など主要オンラインストアでお求めいただけるほか、全国の書店やＹＣ（読売新聞販売店）では取り寄せ注文を承ります。
<書品概要>
・定価：1,800円（税込み）
・仕様：Ａ２判（タテ594mm×ヨコ420mm）10枚つづり
・販売所：主要オンラインストア/ 全国の書店/ＹＣ（読売新聞販売店）ほか
・掲載選手：
３月：阿部慎之助監督（表紙）
４月：山崎伊織投手／吉川尚輝内野手
５月：大勢投手／坂本勇人内野手
６月：戸郷翔征投手／岸田行倫捕手
７月：甲斐拓也捕手／泉口友汰内野手
８月：R.マルティネス投手／丸佳浩外野手
９月：田中将大投手／松本剛外野手
10月：田中瑛斗投手／小林誠司捕手
11、12月：則本昂大投手／大城卓三捕手
１、２月：リチャード内野手／中山礼都外野手