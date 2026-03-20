【英国モチーフ×刺繡】雑貨ブランド「Jubilee」から、近衛兵や女王に扮した犬&猫デザインの立体刺繡バッグが新登場

株式会社H.I.T.

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、

英国の伝統的なアイコンとゆかりのある犬種&猫種をモチーフにした

『英国 猫犬デザイン刺繍 コーデュロイトートバッグ』が新登場。

▼Jubilee公式サイトにて 3月20日(金) 12:00 より販売開始

https://www.jubileedesign.jp/items/138406839(https://www.jubileedesign.jp/items/138406839)

■ 英国 猫犬デザイン刺繍 コーデュロイトートバッグ

英国のロイヤルファミリーや近衛兵をモチーフにした、

気品と遊び心が共存するデザインの立体刺繍コーデュロイトートバッグ。

犬猫たちの愛らしい表情が精密な刺繍で表現されています。

英国 猫犬デザイン刺繍 コーデュロイトートバッグ

本体生地には、細目のポリエステルコーデュロイを採用。

くったりと柔らかな質感のため、使用しない際はコンパクトに折り畳んで持ち運ぶことが可能です。

内側には大きめのポケットを配置。スマートフォンや鍵、ハンカチなど、

頻繁に取り出す小物の整理に役立ちます。

英国 猫犬デザイン刺繍 コーデュロイトートバッグ

■全5種のデザイン

デザインは全部で5種類。

英国王室で愛されていたキャバリアをはじめ、

ブリティッシュショートヘア、スコティッシュフォールドなど

英国ゆかりの犬種、猫種が登場。

色鮮やかなロイヤルブルーから、

様々なスタイルに馴染むナチュラルなカラーまで取り揃えています。

▼01. RoyalBlue



▼02. LightBeige

▼03. Moca

▼04. DuskyPink

▼05. Cream

ちょっとしたお買い物のエコバッグ、マイバッグとしても大活躍のサイズ感。

自分用にはもちろん、犬猫好きさんにちょっとしたギフトとしてもオススメのアイテムです。

■商品概要

Jubilee

英国 猫犬デザイン刺繍 コーデュロイトートバッグ

\4,400(税込)

商品番号: jbcordtote-003

〈全5種〉

01. RoyalBlue

02. LightBeige

03. Moca

04. DuskyPink

05. Cream



サイズ：幅 約 40cm × 高さ 60cm (ハンドル含む)

荷物収納部 / タテ 約 37cm (最大箇所)



素材：外側 / ポリエステルコーデュロイファブリック100%

内側 / ポリエステル100%

▼Jubilee公式サイトにて販売開始

https://www.jubileedesign.jp/items/137970049(https://www.jubileedesign.jp/items/137970049)

■「 Jubilee 」とは

ロンドンでスタートしたブランドです。

全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。



ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、

また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など

生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。



https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)



Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp



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