焦点工房Yahoo！店「超PayPay祭」最終2日間でポイント最大22％！さらに当店は＋2％、各種クーポンも同時配布
開催期間：2026年3月21日（土）00:00 ～ 3月22日（日）23:59
焦点工房Yahoo!ショッピング店は、「超PayPay祭」最終2日間に「ポイント最大22％還元」を実施します。また期間中は、「税込30,000円以上のご購入で使える1,500円OFFクーポン」などの特典をご用意。Yahoo!ショッピングにて、焦点工房の取り扱うレンズやマウントアダプター、アクセサリーをお得に手に入れる期間となります。
1,500円・1,000円クーポンはこちら(https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/sale/ppf/#anchor_mdMallCoupon) ▶️100円クーポンはこちら(https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/ZWQwODYzY2MzMThiNWFiMWZhYmM0NGMwNWQw) ▶️焦点工房スペシャルクーポン(https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/OWY1YTU4MjE3ZmE2YTYzZjM5MzdjYmY3MTNl) ▶️
超PayPay祭：おすすめ品
7Artisans 40mm F2.5 AF ソニーEマウント(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/7a-40f25af-ff-e-b.html)
七工匠 7Artisans の、フルサイズ対応のオートフォーカス単焦点レンズです。驚異的な軽さ。フルサイズ対応オートフォーカスが、この価格です。
当店通常価格 28,800円
作例(https://stkb.co.jp/info/?page_id=50450) ▶️
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QCMue__aXs4 ]
DJ-Optical NyctaLux 50mm f/1.0 ライカMマウント(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/dj-50f1m-b.html)
DJ-Opticalの、フルサイズ対応の単焦点レンズです。レンズ職人 鋳鏡師‐DJ が 30 年の経験を注いで設計した、新開発の超大口径標準レンズです。
当店通常価格 139,500円
作例(https://stkb.co.jp/info/?page_id=50730) ▶️
Viltrox 交換バッテリー NP-Fシリーズ
手軽にUSB充電、残量もチェックできるスマートバッテリー
LEDパネル照明ライトやカメラモニターにも対応。これ一つで多様な機器に使えるため、撮影や照明のニーズに応じて柔軟に対応できます。
・NP-F550（2200mAh）(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/np-f550.html)：当店通常価格 2,970円
・NP-F750（4400mAh）(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/np-f750.html)：当店通常価格 4,410円
・NP-F970（6600mAh）(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/np-f970.html)：当店通常価格 5,220円
「焦点工房 Yahoo!店」は、丁寧な梱包・迅速な発送・親身なサポート を心がけております。カメラ初心者からヘビーユーザーまで、安心してお買い物いただけます。どうぞお越しください！
焦点工房 Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/)
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
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