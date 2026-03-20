【テニス界の画伯、本格始動】プロテニスプレーヤー伊藤あおい選手が自ら描き下ろした「ゆるカワ」イラストがアパレルに！『THE PORK FACE』とのコラボコレクション発表
■コート上のファンタジスタが描く、もうひとつの世界
世界を舞台に戦うプロテニスプレーヤー伊藤あおい選手。変幻自在のショットでファンを魅了する彼女の素顔は、実は絵を描くことが大好きなアーティストでもあります。この度、遊び心あふれるデザインで定評のあるブランド『THE PORK FACE（ザ・ポークフェイス）』とのタッグにより、彼女の感性が炸裂したコラボレーションアイテムが誕生しました。
■女の子、豚、そして謎のキャラクター！？
今回のコラボのために伊藤選手が描き下ろしたイラストは、愛らしい女の子とブランドの象徴である豚、そして彼女の脳内から飛び出したかのような不思議なキャラクターが共演する唯一無二のデザイン。「THE PORK FACE」のロゴと絶妙にミックスされ、ストリートシーンでも映える1枚に仕上がりました。
■伊藤あおい選手からのメッセージ
「今回、カーキのパーカーXLサイズを自分で着てみましたがとても気に入っています。テニスファンの方はもちろん、可愛いものが好きな方にもぜひ手に取っていただきたいです。たくさん売れたら老後資金にしたいです！」
■商品ラインナップ
伊藤あおい×THE PORK FACE コラボ半袖Tシャツ
伊藤あおい×THE PORK FACE コラボTシャツ
伊藤あおい×THE PORK FACE コラボパーカー
■販売概要
販売期間： 2026年3月16日(月)～3月30日(月)
販売場所： THE PORK FACE 公式オンラインショップ、および指定の特設サイト
価格帯： 半袖Tシャツ \3,900 / 長袖Tシャツ \4,400 / パーカー \6,500（いずれも税別）
【本件に関するお問い合わせ先】
合同会社TONINHO/ 谷野博紀
電話番号：09056454756
メールアドレス：toninhohrpna@yahoo.co.jp
販売サイト：https://aoitpf.base.shop/