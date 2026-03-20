Honda二輪車正規取扱店で展開する新しいショップコンセプト「Cub HOUSE」のトライアル拠点をスタート

株式会社ホンダモーターサイクルジャパン

Hondaの国内における二輪総合販売会社である株式会社ホンダモーターサイクルジャパン（本社：東京都北区、社長：室岡 克博）は、一部のHonda二輪車正規取扱店 ※1 に設置する新しいショップコンセプト「Cub HOUSE（カブハウス）」のトライアル拠点を、2026年４月25日（土）よりスタートします。

Cub HOUSEは、国内二輪市場のさらなる発展と活性化を目指して、多様化するお客様のニーズや価値観に応えることを目的に、“Culture”、“Unique”、“Bikes” ※2 の3つの価値観をコンセプトに、Hondaの原付二種ラインアップ ※3 を対象としたオリジナルのカスタマイズパーツや、生活を彩るオリジナルのアパレル、各種アイテムをご用意し、こだわりのあるバイクライフをトータルコーディネートで提案する新しいショップコンセプトです。

運営形態は、既存のHonda二輪車正規取扱店の内、250cc以下のコミューターモデルを中心に取り扱うチャネル「Honda Commuter」の店舗内スペースに、Cub HOUSEのコーナーを設ける形を基本として展開いたします。

今回のトライアル拠点でのオペレーションを経て、よりお客様のニーズにきめ細かに応じるためのサービス向上を図り、本格的な取り組みは2026年秋以降に全国の一部Honda Commuterチャネルを中心に順次展開を予定しています。

Hondaは、Honda二輪車正規取扱店と共に、Cub HOUSEの取り組みを通じて“人とカルチャーが集まる空間”を創出し、原付二種モデルを起点としたこれまで以上に積極的なコミュニケーションを通じて、新しいバイクライフスタイルを提案していきます。

※1 Honda二輪車の全排気量モデルを取り扱う「Honda Dream」と250cc以下モデルを取り扱う「Honda Commuter」の2チャネル体制

※2 Culture…バイクを中心に、人が集まり、体験を分かち合うコミュニティー

Unique…好きなカスタマイズやスタイリングで自分らしさを表現する

Bikes…移動だけじゃない、人生をもっと楽しくしてくれるバイクたち

※3 スクーターおよびコンペモデルを除く

Cub HOUSE（ロゴ）※商標登録出願中Cub HOUSE（展開イメージ）

＜Cub HOUSE トライアル拠点概要＞

株式会社ホンダ二輪・美女木１号店（埼玉県戸田市美女木３丁目２０－１１）

Cub HOUSE トライアル拠点（外観イメージ）

＜Cub HOUSE 主な取扱商品＞

・Cub HOUSE オリジナル カスタマイズパーツ（Monkey125、CT125・ハンターカブ、Dax125対応）

・Cub HOUSE オリジナル アパレル（Tシャツ）

・Cub HOUSE オリジナル グッズ（ボトル、マグなど）

・Cub HOUSE オリジナル ライディングギア（ヘルメット）

Cub HOUSE オリジナル カスタマイズパーツ装着車（イメージ）

Cub HOUSE オリジナル アパレル（イメージ）

Cub HOUSE オリジナル グッズ（イメージ）

Cub HOUSE オリジナル ライディングギア（イメージ）

※画像はイメージのため、実際の製品と一部異なる場合があります

＜Cub HOUSE 公式ホームページURL＞

https://www.honda.co.jp/CubHOUSE/