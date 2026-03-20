【福助ファーム】3月20日(金)兵庫県三田市で「夜のいちご狩り」開始。ライトアップハウスで楽しむ幻想的な“大人のいちご時間”

福助グループ

兵庫県三田市の体験型農場「福助ファーム」は、2026年3月20日（金）より、夜の農園で楽しむ新体験イベント「夜のいちご狩り」を開始します。

地域初となるライトアップされた幻想的ないちごハウスで、昼間とはひと味違う落ち着いた雰囲気の中、いちご狩りをお楽しみいただけます。

滞在時間は60分。ホットドリンク付きで、収穫だけでなく“農園で過ごす時間そのもの”を味わえる特別な体験です。

現在、ホームページ(https://select-type.com/rsv/?id=JKCPy75Ws04)・じゃらん(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000219596/activity/l00006BCB0/?ccnt=planList-in&rootCd=3&screenId=OUW2210&dateUndecided=1)・アソビュー(https://www.asoview.com/item/activity/pln3000048205/)より予約を受け付けています。

滞在時間はゆったりとした60分。夜のいちごハウスは、やわらかなライトに照らされ、赤く輝くいちごを収穫しながらゆったりと過ごす時間は、まるで特別な夜のイベントのような体験です。

昼間のにぎやかないちご狩りとは異なり、夜の農園には落ち着いた空気が広がります。

静かなハウスの中で味わういちごは、昼とはまた違った特別なおいしさです。

デートやご友人同士での利用にもぴったりな、“大人がゆったり楽しめるいちご狩り”として提案します。

いちご狩りの後には、ハウス内で温かいドリンクを楽しめるサービスも用意しています。

農園ならではのメニューとして、果肉たっぷりのいちごミルクやサブレをご提供。

甘くジューシーないちごと温かなドリンクの組み合わせが、夜の農園時間をより特別なものに演出します。

福助ファームでは、これまで昼間のいちご狩りを中心に多くの来園者を迎えてきました。

近年、農業体験の楽しみ方が多様化する中で、「収穫だけでなく、農園で過ごす時間そのものを楽しんでほしい」という思いから、本企画が生まれました。

昼のいちご狩りとは異なる“もうひとつのいちご体験”として、新たな農園の魅力を発信していきます。

【体験のスケジュール・詳細】

(1)予約

ホームページ(https://select-type.com/rsv/?id=JKCPy75Ws04)、じゃらん(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000219596/activity/l00006BCB0/?ccnt=planList-in&rootCd=3&screenId=OUW2210&dateUndecided=1)、アソビュ(https://www.asoview.com/item/activity/pln3000048205/)ーより受け付けております。

※公式サイトでは最もお得な価格でご予約いただけます。

(2)受付

ご来園後、受付をお願いいたします。

スタッフが夜のいちご狩りの楽しみ方をご案内します。

(3)夜のいちご狩りスタート

ライトに照らされた幻想的ないちごハウスで、いちご狩りをお楽しみください。

時間もたっぷりあるので昼間とは違う、ゆったりとした雰囲気の中で味わういちごは格別です。

(4)ドリンクタイム

ハウス内で温かいドリンク・サブレを楽しみながらゆっくりお過ごしいただけます。

いちご狩りも引き続きお楽しみください。

(5)体験終了

滞在時間はゆったり60分。

夜のいちご時間を満喫していただいた後、終了となります。

【農場概要】

農場名：福助ファーム

住所：〒669-1352 兵庫県三田市須磨田７９４-３６

アクセス：

●中国自動車道/六甲北有料道路経由 神戸三田インターから約20分

●舞鶴自動車道 三田西インターから約12分

●無料駐車場完備

電話：070-5658-6821

HP：https://fukusuke-farm.com(https://fukusuke-farm.com/) (予約はこちら)(https://select-type.com/rsv/?id=JKCPy75Ws04)

Instagram：福助ファームInstagram(https://www.instagram.com/fukusukefarm/)

じゃらん：予約ページ(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000219596/activity/l00006BCB0/?ccnt=planList-in&rootCd=3&screenId=OUW2210&dateUndecided=1)

アソビュー：予約ページ(https://www.asoview.com/item/activity/pln3000048205/)

営業時間：10：00～15：00（最終受付は14：30）/ 19：00～21：00(期間・日程限定)

定休日：水曜日・木曜日