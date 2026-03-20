【OWNDAYS｜オンデーズ】「春の新生活応援セール」を開催！最大50%OFFの特別価格で、あなたの新しい毎日を彩る1本を提案

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2026年3月20日（金）から4月12日（日）までの期間、全国のOWNDAYS店舗およびオンラインストアにて、新生活を彩るアイウェアが最大50%OFFとなる「春の新生活応援セール」を開催いたします。



特設ページ：

https://www.owndays.com/jp/ja/news/freshstart-sale(https://www.owndays.com/jp/ja/news/freshstart-sale)

新生活応援セール

春は、入学や就職、転職など、新しい環境へと踏み出す季節です。 第一印象を左右するアイウェアは、新生活のパートナーとして欠かせないアイテム。 OWNDAYSでは、お客様一人ひとりの新しい門出を応援するため、人気フレームを最大50%OFFの特別価格でご提供するセールを実施いたします。 店舗では、割引率が一目でわかるカラーシール（50%・30%・10% OFF）を対象商品に貼付。 また、オンラインストアでも同時開催しており、ご自宅や外出先からラインアップをじっくり見比べながら、お好きなタイミングでお気に入りの1本をお選びいただけます。

新生活を快適に。ライフスタイルに合わせた「おすすめの組み合わせ」

新生活のさまざまなシーンに合わせて、「フレーム×オプションレンズ」のカスタマイズをご提案します。

すっきりとした印象のスクエアフレーム × マスク着用時も快適なくもり止めコートくもり止めコート ※掲載画像はイメージです。実際の商品とは色味・仕様が異なる場合がございます。

春は花粉対策としてマスクを着用する機会も多く、メガネの曇りに悩む人も少なくありません。そんな新生活シーズンにおすすめなのが、くもり止めコートを組み合わせたスクエアフレームです。

くもり止めコートは、屋外から屋内へ移動した際の温度差や、マスク着用時の曇りを軽減し、クリアな視界を保つオプションレンズ。通勤や通学など、毎日の移動が多い新生活でも快適な見え方をサポートします。すっきりとした印象のスクエアフレームは、普段使いからビジネスシーンまで幅広くフィットするため、新生活におすすめの組み合わせです。

フレーム：AF2012N-4S C1 マットブラック

品番：AF2012N-4S

カラー：C1 マットブラック

通常価格 \13,000（税込）

→ 新生活応援セール：\6,500（税込）

くもり止めコート（＋\6,000）を追加しても

\12,500（税込）で作成可能！

商品URL：

https://www.owndays.com/jp/ja/products/AF2012N-4S?sku=7714

やわらかな印象のオーバルフレーム × 屋内外で色が変わる便利な調光レンズ調光レンズ 着用カラー：パープル（左から：調光前、調光後）

通勤やお買い物、子どもの公園の付き添いなど、屋内外を行き来するシーンが増える春。メガネとサングラスをかけ替える手間を感じる人も少なくありません。

そんなシーンにおすすめなのが、紫外線の量に応じてレンズカラーが変化する調光レンズです。屋内ではクリアなメガネとして、屋外ではサングラスとして機能し、1本で眩しさや紫外線対策ができる便利なオプションレンズです。



暖かくなり外出が増える季節に合わせておすすめしたいのが、やわらかな印象のオーバルフレーム。軽くて丈夫なフレームに、肌なじみのよいピンクブラウンカラーを組み合わせることで、普段使いから仕事まで自然にフィットします。調光レンズと組み合わせれば、春のお出かけや外回りでも快適にお使いいただけます。

フレーム：AU2109A-5S C3 ピンクブラウン

品番：AU2109A-5S

カラー：C3 ピンクブラウン

通常価格： \13,000（税込）

→ 新生活応援セール：\9,100（税込）

調光レンズ（＋\6,000）を追加しても

\15,100（税込）で作成可能！

商品URL：

https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2109A-5S?sku=8381

さりげなく印象を整えるウェリントンフレーム × 長時間の作業をサポートするブルーライトカットレンズブルーライトカットレンズ 着用カラー：グレー

新生活が始まり、パソコンでの作業やオンライン授業など、デジタルデバイスに向き合う時間が増える人も多い季節です。長時間の画面作業による目の負担が気になる方には、ブルーライトカットレンズがおすすめです。

ブルーライトカットレンズは、パソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイスから発せられる光を軽減するオプションレンズ。レンズ表面に施した特殊コーティングにより、ブルーライトの一部をブロックし、長時間の画面作業でも快適な見え方をサポートします。



組み合わせるフレームには、さりげなく印象を整えるウェリントンフレームがおすすめ。シンプルなブラックフレームが、表情を引き締めつつ自然な印象にしてくれます。普段使いから仕事まで自然に取り入れやすいデザインです。ブルーライトカットレンズと組み合わせれば、仕事や勉強など日常のデジタルシーンでも快適にお使いいただけます。

フレーム：OR2079E-4S C1 ブラック

品番：OR2079E-4S

カラー：C1 ブラック

通常価格：\9,000（税込）

→ 新生活応援セール：\6,300（税込）

ブルーライトカットレンズ（＋\4,000）を追加しても\10,300（税込）で作成可能！

商品URL：

https://www.owndays.com/jp/ja/products/OR2079E-4S?sku=7862

イベント概要

名称： 春の新生活応援セール

期間：

＜店舗＞2026年3月20日（金）～ 4月12日（日）

＜オンラインストア＞2026年3月20日（金）～ 4月12日（日）23:59

内容： 対象フレームが10% / 30% / 50% OFF

実施場所： 全国のOWNDAYS店舗、およびオンラインストア

特設サイト： https://www.owndays.com/jp/ja/news/freshstart-sale

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses

※掲載内容は掲載時点の情報であり、価格を含む内容は変更となる場合がございます。