天然素材がつくる、建築のような構造美。 ERIKO YAMAGUCHI 2026SS “SCULPTED BY NATURE”

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）は、アパレルライン「ERIKO YAMAGUCHI」から、2026 春夏コレクションを2月20日より、順次販売開始いたしました。

コンセプトは“SCULPTED BY NATURE”。デザイナー山口絵理子が天然素材の個性と向き合い、有機的なシルエットをデザイン。異なる素材の魅力を引き出しながら、まるで建築のように構造的にシェイプを組み合わせ、多彩なシルエットを生み出しました。身に着ける人のワードローブを思い描いてつくりあげた、こだわりのコレクションです。

取り扱い店舗

ERIKO YAMAGUCHI GinzaNovo店・ERIKO YAMAGUCHI 大阪店・オンラインストア・マザーハウス一部店舗

https://www.erikoyamaguchi.jp/blogs/news/20260220

(TOPS) Rhythm Wide Shirt Printed Khadi \42,900 (BOTTOMS) Sculpted Balloon Pants 56dt Khadi \31,900

(JACKET) Rhythm Scarf Blouson 56dt Khadi \45,100 (TOPS) Asymme Side Long SH F/S Print Khadi \44,000 (BOTTOMS) Sculpted Balloon Pants 56dt Khadi \31,900

(TOPS) Sculpted Micro Poncho Cotton Chino \38,500 (TOPS) Kaname Shawl Collar SH Print Khadi \36,300 (BOTTOMS) Sculpted Wrap Pants Linen Khadi \44,000

(JACKET) Kaname Slim Long Jacket Linen Khadi \46,200 (TOPS) Kaname Shawl Collar SH Print Khadi \36,300 (BOTTOMS) Sculpted Wrap Pants Linen Khadi \44,000

(JACKET) Rhythm Scarf Blouson Washed Khadi \53,900 (TOPS) Asymme Side Long SH F/S 150tw Khadi \39,600(BOTTOMS) Sculpted Twisted Hem PT 56dt Khadi \29,700

(TOPS) Kaname Shawl Collar SH 100dt khadi \26,400 (BOTTOMS) Bloom Volume Flower Skirt Cotton \59,400 (PANTS) Sculpted Drape Pants 150dt tw Khadi \44,000 （4月上旬発売予定）

(JACKET) Kaname Slim Long Jacket Linen Khadi \46,200 (TOPS) Cotton Bi-color Round Neck Tanktop \9,900 （4月上旬発売予定） (BOTTOMS) Yui Hem Twist Pants 56dt Khadi \29,700 (STOLE) Silk Stripe Stole \16,500

(JACKET) Matou Big A-line Coat Denim \48,400 (TOPS) Blocking Side Long Shirt Cotton \31,900 （4月中旬発売）(BOTTOMS) Sculpted Balloon Pants Denim \33,000 (SHOES) THE WALKER No.002 PLATFORM MEN \28,600

全ラインナップはこちら https://www.erikoyamaguchi.jp/pages/2026ss

【「ERIKO YAMAGUCHI」について ーブランドコンセプト・特徴ー】

ERIKO YAMAGUCHIは、服やバッグ、ジュエリーなどのファッションアイテムを通じて、デザイナー・山口絵理子自身の世界観を表現するブランドで、2022年9月に誕生しました。「揺れ」や「弛み（たゆみ）」といった天然素材が持つ独特の遊び感を大事にしながら、東洋的な「布をまとう」感覚や、都会にも馴染む現代的なシルエットと色づかいを意識し、ナチュラルなだけではない天然素材の新しい可能性を提案しています。

徹底した素材との対話から生まれたデザインは、性別や年齢を超えたボーダーレスな魅力を引き出し、着る人の持つ雰囲気やスタイルに合わせて表情を変えます。アジア各国の職人の技術と素材を活かして、身にまとうことができる「境界のない世界観」を表現しています。

【山口絵理子（代表取締役 兼 チーフデザイナー）】

ERIKO YAMAGUCHI GinzaNovo店ERIKO YAMAGUCHI 大阪店

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」をミッションとして、2006 年に株式会社マザーハウスを設立。バングラデシュをはじめとしたアジア 6 か国で、バッグ、アパレル、ジュエリーなどのファッションアイテムを開発・生産し、国内外に約 60 店舗の直営店を展開。立ち上げたすべてのブランドのものづくりにチーフデザイナーとしてたずさわっている。WWD ジャパン「NEXT LEADERS 2020」「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン 2022」ほか受賞多数。テレビ番組「情熱大陸」「カンブリア宮殿」などに出演。著書に『裸でも生きる』『Third Way』がある。

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのモノづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内50店舗、台湾4店舗、シンガポール2店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社マザーハウス 広報担当：吉浪

TEL：03-5846-8819 Mail：media@mother-house.jp