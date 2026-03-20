おとなの週末お取り寄せ倶楽部が、福島県のブランド豚「うつくしまエゴマ豚」使用の餃子や、信州で愛され続ける6種スパイス使用の餃子など、新入荷のご当地名物冷凍餃子を販売開始！

良質な脂を多く含んでいる福島県のブランド豚「うつくしまエゴマ豚」使用の餃子や、長野県で愛され続けるご当地チェーン店「テンホウ」の名物餃子の取り扱いを開始！

アイブリッジ株式会社

日本には、各地域の地元民にも人気のご当地名物餃子や、その地域の食材・素材を惜しみなく使用したこだわり餃子など、「ご当地名物餃子」の文化が各地方に根付いています。

そんな全国のこだわりのご当地名物餃子のなかから、「食」のセレクトショップ『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』で新たに取り扱いが始まったご当地冷凍餃子をご紹介します。

福島県 エゴマ餃子（60個入）

商品詳細はこちら→https://www.otoshu.com/c/50/8502848良質な脂を多く含むエゴマ豚の甘み、翌日も気にならない無臭ニンニク使用

福島県の生産業者を中心に国内の「安心・安全の栽培農家」による無農薬・無化学肥料で栽培された福島県産の荏胡麻（えごま）を使用しています。エゴマは、「α-リノレン酸、ビタミンB群、ミネラル」が豊富な食品で、健康に関心がある方に好まれています。また、福島県畜産試験場が研究開発を重ね開発した福島県のブランド豚「うつくしまエゴマ豚」を100％使用し、エゴマを飼料で与えているため、良質な脂を多く含んでいるのが特徴です。食後約1時間で臭いが消えるよう研究された「食後無臭ニンニク」を使用しています。ニンニク独自の臭いを気にすることなく、本来の旨みを存分にお召し上がりいただけます。

長野県 【みんなのテンホウ】テンホウのぎょうざ（56個入）

商品詳細はこちら→https://www.otoshu.com/c/50/5016/8502831虜になる、信州で愛され続ける6種スパイスの秘伝の香り

創業60年以上、信州長野県で愛され続けるご当地チェーン「テンホウ」の名物餃子をご自宅で。餡は【野菜8：肉2】のヘルシー配合で、シャキシャキ食感と豚肉の旨味が楽しめます。最大の特徴は、八角やシナモンなど6種のスパイスを独自配合した香り豊かな味わい。「3回食べたら忘れられない」と評され、毎日5,000食以上食べられる人気商品です。具にしっかり味がついているため、そのままでも美味しく、豆板醤でのアレンジもおすすめ。冷凍保存でいつでも本場の味をお楽しみいただけます。

栃木県宇都宮市【餃天堂】焼餃子（12個入）4～6箱セット

新たに4箱セット、5箱セット、6箱セットも取り扱い開始！

一味マヨで楽しむ小籠包のような肉汁炸裂系！宇都宮餃子の中でも、コロンとした丸形で存在感を放つ焼餃子。もっちりした皮に、キャベツの甘みを抱いた小籠包顔負けのジューシーな肉汁がたっぷり！ 定番のタレもいいが、一味マヨを付けて食べるのが店のオススメ。ぜひお試しあれ。

4箱セットはこちら→https://www.otoshu.com/c/50/8502832

5箱セットはこちら→https://www.otoshu.com/c/50/8502833

6箱セットはこちら→https://www.otoshu.com/c/50/8502834

地域の餃子文化を支えてきた「ご当地名物餃子」の味をご自宅で

ご紹介した商品はすべて、『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』の特集ページより購入可能です。

浜松・宇都宮・神戸・北海道…全国のご当地名物餃子のなかから、あなただけのお気に入りを見つけてください。



▼地域の餃子文化を支えてきた「ご当地名物餃子」はこちらからもご確認頂けます。

https://www.otoshu.com/f/gyoza

『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』について

編集部が試食し“本当においしい”グルメだけを厳選する通販サイト

全国の生産者や名店から“本当においしい”お取り寄せグルメを厳選して紹介する通販サイトです。編集部が試食を行い、味・品質・ストーリーを吟味した商品だけを掲載しています。冷凍餃子のほか、肉・海鮮・スイーツなど、幅広いジャンルのお取り寄せ商品を取り揃えています。

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

・おとなの週末お取り寄せ倶楽部

https://www.otoshu.com

・Freeasy（セルフ型アンケートツール）

https://freeasy-survey.com/

・フルーツメール（ポイントサイト）

https://www.fruitmail.net/

・懸賞ボックス（懸賞情報サイト）

https://kenshobox.net/