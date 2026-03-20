【TSUKUMO】G-GEAR、AMD Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックスカードを搭載した『紅の砂漠』 推奨PCを発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、TSUKUMO（ツクモ）ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」において、AMD Radeon(TM) RX 9000 シリーズ グラフィックスカードを搭載した、『紅の砂漠』 推奨PCを3月20日（金）より発売いたしました。

『紅の砂漠』とは

果てを知らぬ広大な世界

シームレス・オープンワールドとして紡がれたファイウェル大陸には、

数え切れぬ運命が冒険者の皆様を待ち受けています。

雄大なる自然が脈動し、あらゆる命が息づくファイウェル大陸――

あなたの旅路に、常にソルーメンの恩寵があらんことを。

(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

『紅の砂漠』公式サイト： https://crimsondesert.pearlabyss.com/ja-JP/main

『紅の砂漠』 推奨PCの特長

AMD Radeon(TM) RX 9000 シリーズ グラフィックスカードを搭載

スピード、パフォーマンス、ビジュアルが一体となって、スムーズなフレームと圧倒的な没入感を実現します。AMD RDNA(TM) 4 演算ユニットを搭載した超高速 AMD Radeon(TM) RX 9000 シリーズ グラフィックスカードは、主要なゲーミング解像度すべてにおいて、強化されたレイトレーシング機能により、超没入型体験をお届けします。AMD FidelityFX(TM) Super Resolution 4 による AI 搭載の高品質なアップスケーリングで、今もそしてこれからも、没入感のあるゲーミング体験をお楽しみいただけます。

『紅の砂漠』ではAMDはPearlAbyss社と協力し、意欲的にAMD製品への最適化を進めており、最新のAMDグラフィックステクノロジに対応しています。

AMD Radeonグラフィックスは『紅の砂漠』をもっとも快適にプレイできるGPU製品です。

AMD Ryzen(TM) プロセッサ搭載

Ryzen 9000シリーズプロセッサは、最新のZen 5アーキテクチャにより、シングルコアおよびマルチコア性能が大幅に向上し、PCが実行するあらゆる処理能力が強化された快適性と安定性を実現します。

最新AM5プラットフォームを採用し、高性能なゲーミング体験やコンテンツ制作に最適です。

お客様一人ひとりのニーズに対応

G-GEARシリーズは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制をとっています。これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。

標準構成仕様（BTOによるカスタマイズ可能）

G-GEAR 『紅の砂漠』 推奨PC

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/c_desert.html

G-GEAR 『紅の砂漠』 推奨PC｜GE7A-B263BH/CD

税込価格： 449,800円

販売店舗と販売開始日

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1074_1_4ac8c92a977d19f229c65d8146e0ac1e.jpg?v=202603200651 ]

今回発表の新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、3月20日（金）より販売開始いたしました。

ツクモ店舗（ https://tenpo.tsukumo.co.jp/ ）

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモLABI1なんば店

ツクモネットショップ（ https://shop.tsukumo.co.jp/ ）

法人営業部（ https://houjin.tsukumo.co.jp/ ）

本製品に関する詳細情報

TSUKUMO BTOパソコン

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/

G-GEARゲーム推奨モデルページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/

TSUKUMO （ツクモ）について

ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO（ツクモ）ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国7店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

最先端の商品から特殊な部品まで数多く取り揃え、専門知識と経験の豊富なスタッフが「ゲームを快適にプレイしたい」「高画質・高速処理のパソコンにしたい」などの様々なニーズにお応えしております。また、カスタムPCが初めてでご不安のある方向けにPC組立代行サービスもご用意しております。

この他、パソコン専門店として長年培ってきたノウハウを詰め込んだ、オリジナルブランドPCの企画・製造・販売を行っております。

ゲーミング性能に特化した「G-GEAR」、企業向けワークステーションモデルや小型・スリム型モデルなど用途別に取り揃えた「eX.computer」のラインナップを展開しております。高品質・高性能、そしてご利用シーンにあわせたPCとして、ゲームをプレイする方だけでなく、CG業界・ゲーム開発業界などプロの現場から多くのご支持をいただくとともに、近年はたくさんの配信者の方にもご利用いただいております。

ツクモ案内URL： https://kaisya.tsukumo.co.jp/

ツクモネットショップ： https://shop.tsukumo.co.jp/

ツクモ店舗情報： https://tenpo.tsukumo.co.jp/