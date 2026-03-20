クラウドファンディング開始【燕三条製】強靭でどこでも収まる堅牢×極薄構造｜一生モノの相棒、純チタン名刺入れ、マイナンバーカードにも対応

TSUBANE PROJECT

（URL：https://www.makuake.com/project/tsubanecase/)

会社名:TSUBANE PROJECT

このプロジェクトは、[3/20~5/30]までの期間限定で、Makuake(マクアケ - アタラシイものや体験の応援購入サービス）にて実施されます。

（URL：https://www.makuake.com/project/tsubanecase/)

プロジェクトの概要

マイナンバーカードやクレカ、免許証にも対応

チタンはスキミング防止にもなります。

極薄だからしまう場所に迷いません

[ポケットのイメージ][財布のイメージ][スマホケースのイメージ]

日本が誇る金物の街、燕三条の職人が一つ一つ丁寧に仕上げています。

新潟県燕三条地域で作られたことを証明する印が「メイド・イン・ツバメ」です。その証がカードケースの裏面に刻まれています。

宇宙航空分野、医療分野で活躍している国産の純チタン1種を採用。チタンの中でも最も純度が高く軽量、高強度、耐食性に優れています。

クラウドファンディングのリターン・特典

[リターン・特典のイメージ]

支援者には、最大35%OFFや選べるカラー、名入れオプションなどの特典がつくリターンがございます。

自分用や家族、大切な人への贈り物にも最適です。

名入れをして世界で一つだけのカードケースをあなたに

※お得なリターンから終了していきますのでお早めにお買い求めください。

担当者コメント

開発担当者の加藤のコメント

私たちは、長年受け継がれてきた技術に新しい発想を加えることで、これまでにない価値を持つ製品を生み出しています。日本の職人技をもっと多くの人に届けたい。そんな想いで開発を続けています。熟練した技術に革新的なアイデアを組み合わせ、長く愛されるものづくりを目指しています。日本のものづくりの魅力を世界に広げるために、日々挑戦を続けています。伝統×革新のプロジェクトをぜひ応援していただけると嬉しいです。

詳細を見る :https://www.makuake.com/project/tsubanecase/

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