“素材の滋味と波動を一鍋に”――A5 黒毛和牛すき焼きの新ブランド「そしじ」、東京・中目黒に2026年3月20日オープン

株式会社FTG Company

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」「GREEN BROTHERS」など7ブランド129店舗を世界展開する株式会社FTG Company（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森川誠）は、2026年3月20日（金）、「和牛すき焼き そしじ 中目黒店」をオープンします。2025年7月8日に長野県・軽井沢に1号店をオープンし、今回の中目黒店で4店舗目となります。選び抜いた肉・米・卵を、南部鉄器の特注鍋でゆったりと。素材が放つ高いエネルギーを、そのままテーブルへお届けします。

“そしじ”とは、古くから高い波動・エネルギーを宿す文字として書家やアーティストに愛され、お守りにも用いられてきました。当店は、この言葉に宿る力を皿の上で体現する--そんな想いから生まれたすき焼き専門店です。

■「和牛すき焼き そしじ」四つのこだわり

肉：全国から厳選したA5黒毛和牛

当店では、数ある国産和牛の中から特に品質の高い最高等級「A5ランク」の黒毛和牛を厳選。また特に美しい霜降りを示すBMS10以上を使用しております。口どけの良い脂の甘みと、濃厚な旨味。まさに“とろけるような美味しさ”をご堪能いただけます。

米：すき焼き専用ブレンド米 【お米の匠 八代目儀兵衛】

江戸時代から続く京都の老舗米屋がすき焼きのために卓越した目利きでお米を厳選。低温・低速精米と1％刻みのブレンドで奥行きのある甘みと

旨みを最大限に引き出し、理想の味に仕上げています。最高級のお米を土鍋でじっくり炊き上げてご提供いたします。

卵：こだわりの平飼い卵【そしじ卵】

当店では、すき焼きに合わせたオリジナル平飼い卵を使用。自然に近い環境でのびのびと育った鶏が産んだ卵は、濃厚な黄身と弾力のある

白身が特徴。ひと口ごとに卵本来の深い旨味と力強い風味が広がります。また、オメガ3脂肪酸・ビタミンA・D・Eや良質なたんぱく質を豊富に含み、味わいと栄養どちらも兼ね備えた一品を、是非すき焼きとともにご賞味ください。

鍋：【南部鉄器】による特注鍋

伝統工芸・南部鉄器による、すき焼き専用の特注鍋。厚みのある鉄鋳物は豊かな蓄熱性をもち、鍋全体に均一な熱を伝えます。肉の旨味を逃さず香ばしく焼き上げ、野菜や豆腐にはじっくりと熱を届けて、素材の味わいを丁寧に引き出します。

当店特注の、すき焼きのために設えた一鍋でご堪能ください。

■メニューのご紹介

当店のすき焼きセットは3種類ご用意しております。追加のお肉はお好きなもの種類をご注文いただけますので、食べ比べもおすすめです。

すき焼きセット

上（肩ロース・並）／特（肩ロース／上）／天（サーロイン）〈野菜＋そしじ卵付〉

2,980円／3,380円／3,980円（税抜）

上（肩ロース・並）〈野菜＋そしじ卵付〉 2,980円（税抜）

天（サーロイン）〈野菜＋そしじ卵付〉 3,980円（税抜）

肉焼きセット

へれ／特へれ（シャトーブリアン）〈野菜＋大根おろし付〉 6,500円／8,000円（税抜）

特へれ（シャトーブリアン）（野菜・大根おろし 付き）1人前 8,000円

一品メニューの一例

馬刺し 1,250円（税抜）

旨味と口どけを最高のバランスで味わえるように、赤身・タテガミ・脂を混ぜ黒糖醤油をかけてお召し上がりいただきます。

馬刺し 1,250円（税抜）

だし巻き玉子 800円（税抜）

「そしじ卵」と昆布だしを使い、職人が一つ一つ丁寧に焼き上げた自慢の一品です。

だし巻き玉子 800円（税抜）

■店舗情報

2012年に「大阪焼肉・ホルモン ふたご 中目黒別館」としてオープンし14年目となる2026年にリニューアルしました！「和牛すき焼き そしじ 中目黒店」として新たにオープンします。賑やかな山手通りから1本路地裏に入った静かな通りには、新しくオープンした居酒屋やカフェも増えており、オシャレな大人の中目黒という印象を与えます。そそじ中目黒店は、都会の喧騒とは一線を画した安心感・温かみのある純和風の内装で、日本のおもてなしのサービスやお料理でお客様をお迎えいたします

■名 称：和牛すき焼き そしじ 中目黒店

■所在地：東京都目黒区上目黒3-16-1 コットンビル2F

■営業時間：月～金 11:30～15:00（L.O.14:00）

17:00～23:00 (L.O.22:00)

土日祝 11:30～23:00（L.O.22:00）

■定休日：なし

■席 数： 38席

■TEL ： 03-3791-2514

■Instagram ： @sosiji.sukiyaki_nakameguro

■予約URL ： https://yoyaku.toreta.in/nakame-b/#/

外観、内観イメージ

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株式会社FTG Company

代表者：代表取締役社長/森川誠

本社所在地：東京都目黒区中目黒3-6-1千陽アポロンビル4F

URL：https://ftg-company.com/