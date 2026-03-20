【概要】

神戸親和大学（所在地：神戸市北区）は、2027年4月に設置予定の「心理学部」の特設サイトを3月18日(水)に公開しました。現在、文学部 心理学科として設置されていますが、心理学部 心理学科として新たに設置を行い、学びの充実を図ります。

※本内容の設置計画は予定であり、内容は変更になる場合がございます。





■ 「自分のこころから始める心理学」がキーワードに

“こころ”を知るのは勇気がいる。

それでもきっと、ずっと自分らしく生きていくために。

神⼾親和⼤学の⼼理学部では⾃分の⼼の声を聴く「体験的セルフケア」をはじめとした、

⾃分を整える学びを⼟台にAIではまだ解決できない

人のこころについて学びを深めます。

“人の気持ちがわかる力”は、社会で一番役に立つ力です。

これまでの経験や感性を⾃分や誰かを⽀える「⼒」に変えて、ここから、新しいあなたの歩みが始まります。





■3つの学びの特徴

01 体系的な「セルフケア・プログラム」

芸術表現、音楽表現、マインドフルネス、動物とかかわる心理など、五感を通した学びで、『イライラや不安と上手につきあう方法』や、⾃分の⼼を整える⼒を養います。

02 社会で生きる心理を学び

将来が広がる臨床心理学の分野以外にも『人の気持ちが伝わる話し方を学ぶ』『⼼理学的視点でビジネスを考える』『マネジメント⼒を⾝につける』『スポーツメンタルトレーニング指導⼠の資格取得を目指せる』など、⾝につく⼒が多岐に渡ります。

03 大学院との一貫教育による

国家資格対策を丁寧にサポート1年次から「⼼理専⾨職演習」を設置。⼤学院教員による直接指導など、公認⼼理師試験合格に向けて早期から手厚くサポートします。

自分の興味・関⼼に合わせて⼊学後に選べる2つのコース。

相互に横断した学習も可能。



ビジネス・社会心理コース

実社会で役立つ⼼理学に加えて「⼈間関係のマネジメント⼒」「マーケティング⼒」「データ分析⼒」「商品開発・デザイン⼒」の4つの⼒を修得。心理学とビジネススキルを同時に身につけて、社会で活躍する人材を育成します。





公認心理師・臨床心理士コース

こころの専⾨家として、専門資格を取得して社会で活躍する⼒を磨きます。⼤学院との⼀貫教育で国家資格である公認⼼理師試験の対策も万全に行います。

こころの専門家として活躍する力

心理臨床の基礎知識から心理療法まで幅広く学び、対人援助に必要なこころのメカニズムを理解する。

人々の幸せや健康を支援するスキル

さまざまな心理検査や現場での体験学習を行い、人々の幸せや健康支援のためのスキルを学ぶ。

専門家としての倫理観

こころの専門家としての姿勢や倫理観、法令に関する知識も身につける。





広がるキャリア 将来は幅広い分野で活躍をめざす

公務員

心理学の知識を活かして地域を支える公務員に



一般企業

セルフケア能力を武器に安定して働き続けられる人材へ



専門職

公認心理師、臨床心理士など心理の専門職を目指す

確かな実績



就職率97.8％



2025年3月卒業生実績

就職者348名/就職希望者356名



特設サイトはこちら

https://www.kobe-shinwa.ac.jp/lp/psychology/















