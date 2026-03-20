岡田彰布＆中嶋聡が解説初タッグ！3月21日(土) オープン戦「阪神 vs オリックス」を生中継！

テレビ大阪株式会社

テレビ大阪は、2026年3月21日（土）に行われる「阪神タイガース vs オリックス・バファローズ」のオープン戦を生中継！開幕ダッシュなるか？勝利への準備は整ったのか？両チームの熱戦に注目です！

解説は岡田彰布さんと中嶋聡さんが初のタッグ。2023年の日本シリーズで戦った二人の名将が、タイガースとオリックスの今季をどう分析するのか。さらに、WBC組のプレーにも注目。岡田＆中嶋はWBCの結果をどう語るのか――など、見どころ満載。二人の解説にご注目ください。

解説：岡田彰布さん (C)テレビ大阪解説：中嶋聡さん（提供写真）

阪神タイガースは2月の中日戦を皮切りにオープン戦をスタート。終盤の恒例カードとして組まれたオリックス3連戦は、開幕へ向けたチームの完成度を確かめるうえで重要な試合とも言えます。一方のオリックス・バファローズは、チームスローガン「熱決 #Bassion2026」のもと、岸田監督体制2年目のシーズンに挑みます。

主力選手の調整状況はもちろん、新加入選手や若手選手の起用にも注目。特に開幕ローテーション争い、打線のキーマン選出、ブルペン陣の最終チェックなど、両軍の戦略が色濃く反映される試合展開をぜひお楽しみください！

番組をご覧いただいた方の中から抽選で豪華賞品もプレゼント。ぜひ生中継で！

（試合は午後2時スタート。実況：加守哲朗テレビ大阪アナウンサー）

＜加守哲朗アナウンサー出演のYouTube『ディレクターと乾杯しよう』＞

スポーツディレクターに番組制作撮影の裏話を聞くYouTube企画『ディレクターと乾杯しよう』はもうご覧になりましたか？

【視聴はこちら】

長谷Dが語る！佐藤輝明 密着裏話 https://www.youtube.com/watch?v=pj0wL7jjPkc

長谷Dが語る！森友哉 密着裏話 https://youtu.be/Ng-HjJFTVaY?si=Q9fRSa7eNRW-OGwk

動画では、2025年末に放送されたスポーツドキュメンタリー「STAR」制作秘話をたっぷり語っています。ディレクターは自身も大学まで野球部に所属した長谷D。中学時代にサトテルと同じチームに所属していたとあって、リアルな裏話が聞けます！オープン戦の前に、ぜひ、チェックしてみて下さい！

＜スポーツドキュメンタリー 佐藤輝明・森友哉SP「STAR～応援がくれる力」＞

https://www.youtube.com/watch?v=TdViJ4qYATk