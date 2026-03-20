【3月25日開始】ベトナム大手教習所の指導員が広沢自動車学校を訪問。日越の「交流学習」を通じて日本式の安全運転教育を伝え、世界の交通安全向上へ。

株式会社広沢自動車学校

株式会社広沢自動車学校（本社：徳島県徳島市、代表：祖川嗣朗、以下「広沢自動車学校」）は、2026年3月25日（水）より、ベトナムの大手教習所グループ「ヴァンタイングループ（VAN THANH GROUP）」の教習指導員を日本に受け入れ、安全運転教育に関する「交流学習」を実施いたします。

日本の交通安全教育を世界に広め、各国の交通安全状況の向上に貢献するという広沢自動車学校の目標に向けた重要な一歩です。ベトナム現地の指導員が日本の教習現場を直接体験し、相互に学び合うことで、日本式の安全教育ノウハウをベトナムの交通社会へと伝え、世界の交通状況向上に寄与することを目指します。

背景：日本の安全教育を世界へ。死亡率格差を埋める国際貢献

WHOの調査によると、世界では毎年約119万人が交通事故で命を落としています。特にアジア諸国の交通事故死亡率は深刻であり、人口10万人あたりの死亡者数は日本の約6倍に達します。

交通安全は、「Engineering（道路改良）」「Enforcement（交通取り締まり）」「Education（交通安全教育）」の「3E」のバランスで支えられます。道路改良や交通取り締まりに大きな差がなくとも死亡率に格差が生まれる主因は、「Education（交通安全教育）」の質にあると私たちは考えています。

日本では、単に運転技術だけでなく、遵法精神や譲り合いといった「運転マナー・心構え」まで踏み込んだ体系的な教育が行われています。

今回の交流学習は、こうした日本式の安全教育を現地へ伝え、ベトナム国内の教習の質をさらに高めることと、日本で培われた安全教育を、世界の交通状況を良くするために役立てていくことを目的としています。

経緯：2025年3月の提携から、日越の指導員の相互学習へ

本プロジェクトは、2025年3月のベトナム大手教習所グループとの戦略協定から始まりました。

ドライバー専用のカリキュラム開発や日越連携の教育体制を構築し、この度、現地の指導員が来日。日本の教習現場で直接学び合うことで、教育の質をさらに引き上げる取り組みを開始します。

関連記事（PR TIMES）：

【2025年から本格化する特定技能(外国人ドライバー)制度に対応、広沢自動車学校等がベトナム大手教習所グループと戦略協定を締結】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000067972.html)

交流学習の主な内容

今回の訪問では、広沢自動車学校の指導員とヴァンタイングループの指導員が、互いの知見を共有し合う「相互学習」を軸にプログラムを展開します。

代表者の想い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67972/table/21_1_ed66bbef65da87d1327053b0426014b3.jpg?v=202603200151 ]

株式会社広沢自動車学校（代表取締役 祖川 嗣朗）

交通安全に国境はありません。今回、ベトナムの交通安全を牽引するヴァンタイングループの指導員の皆様を徳島にお迎えし、共に学び合えることを大変嬉しく思います。

日本が長年積み上げてきた教習ノウハウは、世界に誇れる価値を持つものであると確信しています。現地の事情に精通した指導員の皆様との相互学習を通じて、国や文化の垣根を越え、事故のない社会を創るための「教育のあり方」を共に追求してまいります。

この一歩が、アジア、そして世界の交通事故削減に向けた確実な前進となるよう、真摯に取り組んでまいります。

会社概要

徳島県徳島市の指定自動車教習所。普通車の通学者において徳島県下最大の入校生数を誇る。自社の最大の業績評価指標として「初心運転者の交通事故率を0にする」を掲げており、初心運転者事故率を10年間で1.4％から0.2％まで減少させることに成功した。また、顧客との持続的な関わりを組織として取り組む企業を表彰する「消費者志向優良企業選」において日本の中小企業として初の最優秀賞を受賞するなど、「広沢母校」という経営理念を軸にした事業展開をおこなっている。グループ会社の株式会社シンク・スリーにて、特定技能ドライバーを通じた人材交流の輪を他の産業にも広げるべく、徳島県とベトナム・ドンタップ省との産学官連携の橋渡しも進めており、両自治体の姉妹都市連携も目指している。

本件に関するお問い合わせ先

当日の取材依頼やお問い合わせは、広沢自動車学校までお気軽にお問い合わせください。

株式会社広沢自動車学校

担当者：取締役 新中弘弥

電話番号：088-631-0321

メールアドレス：k.shincyu@hirosawa-ds.com