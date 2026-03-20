プレミアムヘルメットメーカー、SHOEIのミュージアムが茨城県稲敷市に2026年4月17日オープン！

株式会社SHOEI

SHOEI HELMET PARK外観



株式会社SHOEI（所在地：東京都台東区）は、2026年4月17日（金）に「SHOEI HELMET PARK」をオープンします。

「SHOEI HELMET PARK」はSHOEIの国内に2か所ある生産拠点の１つである茨城工場に隣接し、新たなツーリングスポットとしてライダーに新たな体験と喜びを提供し、SHOEIブランドの魅力を発信する拠点です。

2階建ての施設の1階に、SHOEIオリジナルピザをメインに提供するレストランとSHOEIオフィシャルショールーム（店舗）が入り、2階にSHOEIの歴史や現役・レジェンドライダーのヘルメット展示、体験型コンテンツを展開するSHOEI初となるミュージアムが入っています。

SHOEI HELMET PARKロゴ

■2階：ミュージアムについて

HELMET MUSEUM

HELMET MUSEUM来場者を出迎えるヘルメットタワー

施設中央にある階段を上ったさきに現れる、SHOEIヘルメットタワーが来場者を出迎えます。

HELMET MUSEUMでは、SHOEIの歴史や製造工程についての展示や現役・レジェンドライダーのヘルメット展示のほか、レーサー気分を体験できるシミュレーターやヘルメットにグラフィックをのせる工程を疑似体験できる転写貼り体験といった体験型コンテンツもそろえた、SHOEIのヘルメットについて学び、楽しめるミュージアムです。

現役ライダー、レジェンドライダー展示

MotoGPで活躍するMarc Marquez選手をはじめとした、現役ライダーやレジェンドライダーの本人用ヘルメットやレーシングスーツを展示。

Circuit Racing Simulator

レーサー気分を体験できるCircuit Racing Simulator

MotoGPライダーの実際のオンボード映像を使用し、レースを疑似体験できるシミュレーター。映像に合わせて車体がバンクし、ブレーキや加速も体感できるシミュレーターでレーサー気分を体験！（予約制、有料）

新事業展示

オートバイ用ヘルメットを主な事業として展開してきたSHOEIが展開する、新事業分野での製品を展示。自転車用ヘルメットのX-GRIDと、2026年に製品展開を開始したキャリーケースを展示します。

自衛隊・警察ヘルメット展示

官公庁向けヘルメットを展示。

歴代ヘルメット展示

SHOEIが歩んできた約67年の歴史を、希少なヘルメットから最近のモデルまで歴代の主なヘルメットとともに紹介する展示です。SHOEIヘルメットに触れたことがない方にはSHOEIを深く知ってもらう展示であり、使用されたことがある・使用中の方は思い出を振り返りながらお楽しみいただけます。

ヘルメット製造工程展示

SHOEIヘルメットがどのような工程を経て製造されているかを紹介。

転写貼り体験コーナー

ヘルメットのグラフィックモデルにおける塗装工程の一つ、転写紙を貼る体験ができるコンテンツです。シェルへ転写紙を貼る作業の実演に加え、体験者は転写貼り作業を簡易的に体験できる貼り作業を行い、そこで制作したグッズをプレゼント。（予約制、有料）

製造工程映像

ミュージアムに設けられたシアタールームでは、工場で実際にヘルメットが製造されている様子とともに製造工程をより詳細に紹介する製造工程映像を放映。

会社紹介

SHOEIの歴史を年表で紹介。

■1階：SHOEI Galleryについて

SHOEI Gallery HELMET PARKロゴSHOEI Gallery HELMET PARK

SHOEIの販売子会社である株式会社SHOEI SALES JAPANが運営するオフィシャルショールーム「SHOEI Gallery」は国内外で9店舗を展開。国内では7店舗目となるSHOEI Galleryが、SHOEI Gallery HELMET PARKです。

SHOEI Gallery HELMET PARKは発売中の全モデルの展示・販売に加えて、他のSHOEI Galleryの展示品等をアウトレット価格で販売予定です。また、3Dスキャナを用いた頭部の計測で、従来のP.F.S.からより詳細なフィッティング調整を可能とした3D P.F.S.に対応。

SHOEI製品に精通したスタッフによる製品説明やフィッティング等、お客様にご満足いただける商品、サービスを提供します。

■1階：レストランについて

HELMET PIZZA内観HELMET PIZZA

茨城県守谷市の人気店「IL NESSO pizza napoletana」の安藤シェフが監修プロデュースした、焼きたてナポリピッツアとイタリアンジェラートが味わえる「HELMET PIZZA（ヘルメット・ピッツァ）」。SHOEI契約ライダーをイメージしたスペシャルコラボレーションメニューもご用意しています。

大きなピザ窯が印象的なオープンキッチン、イタリア製タイルを使用したウッディで落ち着いた雰囲気の店内は34席。壁面にはヘルメットが展示されており、お食事をしながらSHOEIの世界観を体験できます。

■施設概要

SHOEI HELMET PARK

【開業日】2026年4月17日（金）

【住所】〒300-0529 茨城県稲敷市江戸崎みらい6-1

【営業時間】平日 11:00-19:00/土日祝 10:00-18:00

【定休日】火曜・水曜

【アクセス】圏央道（首都圏中央連絡自動車道）稲敷インターチェンジから車・バイクで約5分

【駐車場】車、バイクともにあり

■SHOEI HELMET PARK

https://www.shoei.com/special/shoei_helmet_park/

■SHOEI Gallery

https://www.shoei.com/stores/showroom/

■SHOEI

https://www.shoei.com/

株式会社SHOEI

世界のプレミアムヘルメット市場においてトップシェアを誇るオートバイ用プレミアムヘルメットメーカー。

開発から生産に至るまで日本国内の専門知識をもつ技術者と熟練したスタッフによる社内一貫生産体勢で、卓越した技術力と蓄積した経験、最新鋭の生産設備とクラフトマンシップが融合した国内に２か所ある生産工場で製造される製品は、プレミアムヘルメットにふさわしい機能と品質を保ち続けています。世界中のライダーに最高の安全性を提供するために、made in Japanにこだわったものづくりを徹底するグローバルブランドです。