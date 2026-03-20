浅草寺二天門からすぐ「EN The HOUSE Asakusa Nitenmon」　　　　2026年6月下旬開業予定

The Court株式会社2F ロビーラウンジ 親しみやすくも洗練された雰囲気の空間（イメージ）

The Court株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 優)は、EN HOTELブランドとして初のキッチンやランドリーなどを配したアパートメントホテル「EN The HOUSE Asakusa Nitenmon (エン ザ ハウス 浅草二天門)」(所在地：東京都台東区)を2026年6月24 日(水)に開業いたします。

Your home away from home ～おかえりなさい TOKYOの新しい拠点に～ をコンセプトに、浅草寺二天門の至近に位置する「EN The HOUSE Asakusa Nitenmon」は、伝統と現代が交差する浅草で、東京の文化を心ゆくまで味わっていただける拠点として誕生します。



EN The HOUSE Asakusa Nitenmon の2階ロビーは、ホテルのコンセプトを象徴する空間です。江戸の粋と1960年代の北欧デザインをモチーフに、浅草の賑わいと下町文化の温かさを融合させ、親しみやすくも洗練された雰囲気を演出しました。

型紙に着想を得た柄カーペットと木目・コンクリートの素材を組み合わせることで、カジュアルさと上質さを両立。さらに、カラフルなチェアやソファを配置し、ゲスト同士やスタッフが自然に交流できる“リビング”のような空間を提供しています。

■長期滞在にも対応できる設備を兼ね備えた、多彩な客室ラインナップ



客室は全31室。ダブルベッドルーム、ファミリールームからスイートまで多彩なタイプを揃え、カップルからファミリーまで幅広いニーズに対応しています。ほとんどの客室にはキッチンやランドリーも備えており、一泊から中長期まで多様な滞在スタイルに対応可能です。

ファミリールームにはバンクベッドを設け、最大6名まで宿泊可能。三世代でのご旅行やグループでご利用でき、ご家族やご友人とともに浅草を拠点とした東京の滞在をお楽しみいただけます。さらに最上位の EN Suite は、浅草ならではの眺望を満喫できる特別な客室です。ライトアップされた浅草寺や東京スカイツリーを望む幻想的な夜景をご覧いただけます。

客室イメージバスルームイメージ（一部客室）

■浅草寺二天門至近の立地



本ホテルは、浅草寺の二天門から徒歩十数歩という絶好のロケーションに位置しています。仲見世通りでの買い物や食べ歩き、花やしきでのレジャー、隅田川沿いの散策など、下町情緒あふれる浅草ならではの日々の体験のほか隅田川花火大会や三社祭など季節毎の行事が間近で体験いただけます。さらに、雷門や東京スカイツリーといった人気観光スポットも徒歩圏内で、上野や銀座、日本橋など都心エリアへのアクセスも良好です。歴史と文化、伝統と現代が交差する浅草を拠点に、東京観光を存分にお楽しみいただけます。



■浅草寺 二天門について

浅草寺は628年に創建された東京都内最古の寺院で、約1,400年の歴史を誇ります。雷門や仲見世通りなど数々の名所を有し、年間約3,000万人が訪れる日本有数の観光地として、国内外の人々に親しまれています。その東側に建つ二天門は、左右に二天像（持国天・増長天）が安置されていることからその名がつきました。江戸時代に建立され、現在の門は江戸末期に再建されたものです。国の重要文化財に指定されており、雷門と並び浅草寺を代表する門として多くの参拝客や観光客に親しまれています。

浅草寺の夜景

■ホテル概要

名称：EN The HOUSE Asakusa Nitenmon

所在地：東京都台東区浅草二丁目34-3

開業予定日：2026年6月下旬

公式サイト： https://en-hotel.com/asakusa/

客室数：全31室(ダブル4室、ツイン18室、バンクベッド6室、ジュニアスイート2室、

スイート1室)

その他施設：ラウンジ、喫煙室、ランドリー室

延床面積：1901.92平方メートル

設計・デザイン：株式会社 Old Kan

■EN HOTELについて

EN HOTELは、訪れた地との“縁(えん)”をつくる全国展開のホテルブランドです。ゲストの知的好奇心を刺激し、予期せぬ発見や冒険へと駆り立てます。その土地ならではの本物の体験を通じて、地域への親しみや感動を育み、心と身体をリラックスさせる場所。次の旅もまたENを選びたくなる、そんな存在であり続けます。

■会社概要(2026年3月現在)

会社名：The Court株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目5番1号 S-GATE赤坂山王 4階

代表者：代表取締役社長 金澤 優

設立：2008年3月3日

運営施設数：全国で17施設を展開(本開業を含む／2026年3月現在)

URL：https://www.courthotels.co.jp/feature/

■運営ブランドと施設一覧

【EN HOTEL】

EN HOTEL Shibuya(東京都渋谷区)

EN HOTEL Fujisawa(神奈川県藤沢市)

EN HOTEL Hamamatsu(静岡県浜松市)

EN HOTEL Kyoto(京都府京都市)

EN HOTEL Ise(三重県伊勢市)

EN HOTEL Hiroshima(広島県広島市)

EN HOTEL Hakata(福岡県福岡市)

EN HOTEL Akita(秋田県秋田市)

ホテルイーストチャイナシー(沖縄県石垣市)

【EN RESORT】

EN RESORT Grandeco Hotel(福島県北塩原村)

EN RESORT Re’Cove Hakone(神奈川県箱根町)

EN RESORT Kumejima EEF Beach Hotel(沖縄県久米島町)



【EN The HOUSE】

EN The HOUSE Asakusa Nitenmon （東京都台東区）＊本開業

【コートホテル】

コートホテル旭川(北海道旭川市)

コートホテル新潟(新潟県新潟市)

コートホテル水戸(茨城県水戸市)

コートホテル福岡天神(福岡県福岡市)



【一般のお問い合わせ】

EN The HOUSE Asakusa Nitenmon 開業準備室

Email：asakusa.info@courthotels.co.jp

The Court株式会社

会社名：The Court株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目5番1号 S-GATE赤坂山王 4階

代表者：代表取締役社長 金澤 優

設立：2008年3月3日

運営施設数：全国で17施設を展開(本開業を含む／2026年3月現在)