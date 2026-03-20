オーダースーツ専門店グローバルスタイルが《26年春モノ新作生地》の『スタイルブック』を新公開！着用シーン別にオーダースーツの着こなしを紹介！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、オーダースーツの仕上がりイメージが一目で分かる『スタイルブック』を更新しました。今回の更新では新たに「26年春モノ新作生地」を使用したオーダースーツのスタイリングをご紹介しています。

グローバルスタイルの『スタイルブック』とは

スタイルブック（メンズ）はこちら :https://www.global-style.jp/style-book/スタイルブック（レディース）はこちら :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/

オーダースーツを仕立てる上で「スーツ生地からの仕上がりイメージが湧きづらい」「店頭で見たスーツ生地の色・柄と、仕上がったスーツのイメージが違う」というお客様の声はオーダースーツ業界の課題でもありました。

そこで、「お客様にイメージ通りのオーダースーツを仕立てていただき、オーダー体験をよりご満足いただけるものにしたい」という思いから誕生したのが『スタイルブック』です。

『スタイルブック』は、オーダースーツの仕上がりモデルとともに、コーディネートアイテムや着こなしのポイントなどの情報が掲載されています。これにより、お仕立てするオーダースーツのデザインインスピレーションを得るだけでなく、オーダーコートやオーダージャケット、オーダーシャツ、オーダーシューズなど全身のトータルコーディネートにも役立てていただけます。

ビジネスシーン×26年春モノ新作

スタイルブック（メンズ）はこちら :https://www.global-style.jp/style-book/スタイルブック（レディース）はこちら :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/

ビジネスシーン(会議・打ち合わせ)ではスーツの見た目だけでなく、着こなし方も重要視されます。正しく着こなすことで、誠実さを伝えることができます。

春らしい軽やかなスタイリングから、重厚感のあるスリーピーススーツなど様々なビジネススタイルを追加しました。

スマートカジュアル・プライベート（おしゃれ着）シーン×26年春モノ新作

メンズ×ビジネス :https://www.global-style.jp/style-book/category/?scene=businessレディース×ビジネス :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?scene=scene2

スマートカジュアルにはジャケパンやセットアップスタイルの人気が高く、素材や色で個性を演出できます。ビジネスほど堅苦しくなく、食事やデート、休日のお出かけなど幅広いカジュアル・プライベートシーンに対応できるのが特徴です。

爽やな印象のカラーの無地のほか、チェック柄ジャケットを使ったカジュアルなコーディネートを多数追加しています。

オフィスカジュアルシーン×26年春モノ新作

メンズ×スマートカジュアル :https://www.global-style.jp/style-book/category/?scene=smartcasualレディース×スマートカジュアル :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?scene=scene1

オフィスカジュアルシーンは単なるラフな服装ではなく、オフィスにふさわしいきちんと感のある着こなしが特徴です。いつものスーツスタイルにさりげない色や柄の変化を加えることができます。

26年春モノ新作生地として入荷したベージュ無地やブラウンチェックなど、程よいカジュアルさはあるものの、オフィスでも浮かない上品なコーディネートを紹介しています。

結婚式参列（ゲスト）シーン×26年春モノ新作

メンズ×オフィスカジュアル :https://www.global-style.jp/style-book/category/?scene=casualレディース×オフィスカジュアル :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?scene=scene3

結婚式参列シーンのスーツにはいくつか種類があり、出席する立場で着こなしが異なります。主役より目立ちすぎないことを意識し、周りに与えるイメージを考えながらスーツを選ぶとよいでしょう。

今回は定番のブラックカラーに加え、スーツと異なる色のベストを合わせたオッドベストスタイルも追加しました。

入学式・卒業式・式典・セレモニーシーン×26年春モノ新作

メンズ×結婚式参列（ゲスト） :https://www.global-style.jp/style-book/category/?scene=formal

入学式・卒業式・成人式などのセレモニーシーンでは、スーツの色味を調整することで、さりげなく季節感や品の良さを取り入れることができます。

定番のネイビーはもちろん、グリーンやレッドなど他の人と差別化できる華やかなスーツスタイルも多数紹介しています。

グローバルスタイルではお得なフェアを多数開催中！

メンズ×セレモニー :https://www.global-style.jp/style-book/category/?scene=ceremonyレディース×セレモニー :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?scene=scene4

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

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【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・GINZAグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ららぽーと和泉店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「公式サイト」はこちら :https://www.global-style.jp/「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740