「イノバス星ヶ丘」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2026年3月20日（金）より新築分譲マンション「イノバス星ヶ丘」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。



※画像はイメージです





「イノバス星ヶ丘」

「イノバス星ヶ丘」は、地下鉄東山線「星ヶ丘」駅から徒歩7分、「一社」駅から徒歩8分の立地に誕生します。地下鉄東山線を利用することで、名古屋の主要都心である「栄・伏見・名古屋」駅へダイレクトにアクセスでき、ビジネスもプライベートも軽快に移動が可能です。また、名古屋第二環状自動車道「上社IC」へは車で3分、東名高速道路・名古屋第二環状自動車道「名古屋IC」へは車で5分と、2つの高速道路ICが身近にあるため、市外へも県外へも自由自在に移動できます。

静謐な美しさと洗練された住環境が日常を彩る星ヶ丘エリア。本物件は、名古屋市東西を走るメインストリート広小路通に繋がる東山通から一歩奥まった住宅地に位置し、文教地区や住居系地域が広がる、都市計画に守られた良好な住環境です。また、再開発が進む星ヶ丘では、「（仮称）星が丘ボウル跡地プロジェクト」が進行中。複合ビル、椙山女学園の大学施設、開放的な芝生広場などを有する複合開発プロジェクトは、2027年春の一部開業を目指しています。

ワンフロア3邸、全邸南向きの設計を採用。南面に広がる開放的な空の眺めを、日常的に楽しめます。間取りは1LDK～4LDKタイプの豊富なプランバリエーションをご用意いたしました。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/nagoya/ivhoshigaoka/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/921_1_4e2ff219139cc67165f74ad318d91b20.jpg?v=202603200151 ]

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

不動産で培った合理性とスマートな発想が、真に価値あるマンションを生み出します。あなたの理想を叶える「革新」を、新しい選択肢として。住まいの常識を変えてきたオープンハウスグループは、マンションの常識を変えます。

INNOVACIA / INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業