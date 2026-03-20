T.Y.HARBORの醸造所とNOZY COFFEEの焙煎所が入る新しい施設「BREWS」、天王洲アイルで3/22（日）オープン！ここでしか飲めない限定商品も!

株式会社タイソンズアンドカンパニー

株式会社タイソンズアンドカンパニー（東京都品川区、代表取締役社長寺田心平）は創業の地である天王洲アイルにおいて、クラフトビール醸造所およびコーヒー焙煎所と、その場で飲むこともできるショップ、多目的スペースを兼ねた客席で構成される新しいクラフトの聖地「BREWS」（ブリューズ）を2026年3月22日（日）にオープンします。

ビールの醸造やコーヒーの抽出を意味する”brew”の複数形で「BREWS」と名づけられたこの施設は、築70年を超える倉庫を改装して造られました。ビールタンクやコーヒー豆焙煎機などの設備が圧倒的な存在感を放つ空間で、ビールやコーヒーはもちろん、ここでしか飲めない限定商品を自由にお楽しみいただけます。

今後はブルワリーツアーやコーヒーセミナーに加え、ビールやコーヒー以外のクラフト製品を含めたイベントも開催予定。「クラフト」というキーワードを通して、様々な人のつながりが生まれていくスペースとなることを目指しています。

さらに、最新設備や新たな機能を導入することで、より美味しい商品を、より働きやすい環境で製造できるようになりました。モルト粕やエスプレッソ粉のアップサイクル、豆生産者のサポートを通し、環境保全や持続可能な発展に寄与する「人と環境に優しい工場であること」も大きな目標としています。

T.Y.HARBOR Brewery メインブルワリーについて

1997年創業のレストラン「T.Y.HARBOR」店内に併設された醸造所「T.Y.HARBOR Brewery」は、東京で最も長い歴史を誇るクラフトビール醸造所です。開業より30年を迎え、老朽化した設備を入れ替えることになりました。これまでの場所ではスペースや工事内容に制約があることから、レストランの改装時期にあわせてメインブルワリーを隣接倉庫に移転。最新設備を導入することで、自動化を推進することができました。安全で働きやすい環境を実現しつつ、これまで廃棄していたモルト粕をアップサイクルする設備も設置し、提携会社の農園で肥料として活用します。

直売スペースのカウンターでは、新たに導入する缶ビールはもちろん、環境に優しいグラウラーでお持ち帰りいただくことも可能です。角打ちでは各種のビールの試飲に加え、炭酸ガスの代わりに窒素を加えた、施設限定の「ナイトロビール」もお試しいただけます。今後は空中回廊から醸造設備を見て歩くブルワリーツアーも実施予定。顧客やファンと様々な形でつながりながら、これからも東京におけるクラフトビールシーンをリードしていきます。

NOZY COFFEE 天王洲焙煎所について

2010年に立ち上がった「NOZY COFFEE」は、早くからシングルオリジンの可能性に着目し、その草分け的存在として知れてきたコーヒー豆ブランドです。これまで原宿「THE ROASTERY by NOZY COFFEE」にて全量の豆を焙煎してきましたが、「flow by nozy coffee」が本年1月に京都で開業したことで焙煎量が増え、新たに天王洲との二拠点で焙煎を行うことになりました。

NOZY COFFEEはかねてより、バイヤー自ら中南米に赴き、農園とのつながりの中で生豆を仕入れてきました。スペシャリティコーヒーの生産者は、高額で売れる品評会ロットの裏で大量の「ロースペシャリティ」と呼ばれる豆も生産しています。十分に美味しい品質を持つそれらの豆をあわせて購入することで、長期にわたり彼らをサポートすることができるのです。原宿焙煎所が「品評会入賞ロット」などの少量かつ高品質な豆の焙煎に特化する一方、天王洲焙煎所では主にロースペシャリティの豆を焙煎し「グリーンレーベル」としてこれまでの商品よりお求めやすい価格で販売いたします。

併設のカフェでは、エスプレッソ系に加え複数のシングルオリジンのドリップコーヒーや、ここでしか飲めない「ドラフトコーヒー」を提供します。ドラフトコーヒーとは、日本初上陸のドイツ製マシンを用いてつくる新感覚アイスコーヒー。T.Y.HARBORのビールに漬け込み香りを移した豆で抽出したコーヒーを空気を混ぜてタップより注ぐことで、ビールのような見た目を創り出しました。その他、エスプレッソを抽出した後の粉を混ぜたお菓子や、モルト粕を混ぜた生地でつくる季節のパイなどのアップサイクルフードも提供いたします。

デザインについて

NOZY COFFEE グリーンレーベル

インテリアデザイン： KROW 長崎 健一 (ナガサキ ケンイチ)氏

レストラン、カフェ、アパレルショップなどの商業施設を中心に活動。クライアントと共に「訪れる人が心地よい時間を過ごせる空間」を追求し、その土地ならではの魅力を引き出すプランニングを得意とする。時代に左右されず、歳月を重ねるほどに深みの増す、自然な空気感のある空間を提案している。

グラフィックデザイン：MORI DESIGN INC. 森 治樹 (モリ ハルキ)氏

機能する・伝わるデザインを軸に、時代を超えて記憶に残るデザイン表現を目指すグラフィックデザイン事務所MORI DESIGN INC. 代表。日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）会員。

店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19286/table/36_1_663b0d1a6fe60ecef6824b2536b8a798.jpg?v=202603200151 ]

TYSONS & COMPANYとは

「T.Y.HARBOR」や「CICADA」、「IVY PLACE」をはじめとした世界観のあるレストランの運営や、ビールやパン、コーヒーなど自社製クラフトの製造を行う、食のマルチブランドカンパニー。

https://www.tysons.jp/