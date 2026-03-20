【チヨダ】「シュープラザ イオンタウン弘前樋の口店」が３月20日（金・祝）オープン！アプリ会員限定のお得なキャンペーンを開催！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、2026年３月20日（金・祝）、青森県弘前市のイオンタウン弘前樋の口内に「シュープラザ イオンタウン弘前樋の口店」をオープンいたしました。

紳士靴、婦人靴からスニーカーまで、充実したラインナップを揃えて、靴の専門スタッフがお客様の靴選びを快適にサポートさせていただきます。新感覚の履き心地で大人気の手を使わずに立ったままスパッと履ける『スパットシューズ』シリーズは、豊富なデザインとカラーバリエーションをご用意しております。

オープニングキャンペーンとして、2026年３月20日（金・祝）～３月23日（月）の期間中、スペシャルプライスのアイテムを多数ご用意してお待ちしております！また、チヨダ公式アプリ「kutsu.comアプリ」の会員様限定キャンペーン（当日入会もOK）など、お得なキャンペーンを開催いたします！

スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【キャンペーン期間：2026年３月20日（金・祝）～３月23日（月）】BOXティッシュ革へんマグカップ- アプリ会員様 新規入会で「当社オリジナル BOXティッシュ（１箱）」をプレゼント！（各日先着80名様）- アプリ会員様 総額5,000円（税込）以上お買い上げで10％OFF

※一部の割引券・割引サービスとの併用はできません。また一部割引対象外商品がある場合がございます。

- アプリ会員様 総額5,000円（税込）以上のお買い上げで「当社オリジナル 革へんマグカップ」をプレゼント！（各日先着50名様）

- お子様連れのお客様は、総額2,000円（税込）以上のお買い上げ（１会計につき）で、おもちゃが当たるガチャコップ（カプセルトイ）が１回まわせます！（各日先着30名様）

※数量限定のプレゼントは無くなり次第終了とさせていただきます。

※画像はイメージです。

この機会にお得なkutsu.comアプリにご入会ください。

詳しくはこちら https://www.chiyodagrp.co.jp/kutsu-app/

同時開催中【PayPayポイント最大20%戻ってくるキャンペーン】

期間中、PayPayで6,000円（税込）以上のお支払いをするとPayPayポイントが最大20%戻ってくるPayPayクーポンを配信中！

※４月８日（水）まで（早期終了する場合があります）

※［付与上限］2,000ポイント/期間

店舗名 シュープラザ イオンタウン弘前樋の口店

住所 青森県弘前市樋の口２-９-６ イオンタウン弘前樋の口内

電話番号 0172-31-2577

営業時間 ９：00～21：00

オープン日 2026年３月20日（金・祝）

ホームページ https://stores.chiyodagrp.co.jp/store/39866.html

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-477-0722c6c718638f095311e7e1364eca15.pdf