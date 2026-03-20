ボラギノール(R)を販売する天藤製薬が3月の大腸がん啓発月間にうんち業界で異例の“占い×便質チェック”の視点で「すっきり占い」を開発しウンログに実装

天藤製薬株式会社

ボラギノール(R)ブランド等を展開する天藤製薬株式会社(本社：大阪府豊中市)は、日本最大級の観便腸活サポートアプリを運営するウンログ株式会社と共同で、占いの視点を取り入れた便質チェックが身近になる「すっきり占い」機能を開発しました。

本サービスは、天藤製薬が2023年より「便質」への意識向上、改善に向けた行動喚起を目的に取り組んできた「便質改善プロジェクト」の第三弾として開発した新たな取り組みです。

占星術師・SUGAR氏に監修を依頼し、占いという親しみやすいコンテンツを入口に、まずは自分の体質や傾向に目を向けてもらうことを目指しています。

さらに、本取り組みは、昨年発表したプロジェクト第2弾（※1）で石井洋介医師が監修した“うんちテック機能“「便質改善サポートツール＆観便検定本プロジェクト」と連動した施策として実施いたします。

本プロジェクトでは各施策を通して「便質の改善」を起点に日本人の心身の健康向上を目指します。

ウンログダウンロード：AppStore (https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%82%B0-%E3%81%86%E3%82%93%E3%81%A1%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%A8%E8%85%B8%E6%B4%BB%E3%81%A7%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%A8%E4%BE%BF%E7%A7%98%E5%AF%BE%E7%AD%96/id539493829)／GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mynew.unlog&hl=ja)

「便質改善プロジェクト」第一弾：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000125727.html

「便質改善プロジェクト」第二弾（全国統一うんち調査）：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000125727.html

「便質改善プロジェクト」第二弾（うんちテック機能）※1：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000125727.html

【実施背景】

１.：便質改善啓発プロジェクトの意義

これまで、うんちは「出るか・出ないか」といった排便の有無を中心に語られることが多く、便そのものが持つ健康情報としての価値は十分に注目されてきませんでした。しかし近年、腸内環境や排便と健康の関係に関する研究が進み、便を「体の状態を映す情報の宝庫」と捉える考え方が広がりつつあります。

こうした流れの中で注目されているのが、「便秘かどうか」だけでなく「便の質（便質）」に目を向けることです。便質は、便の硬さや色、においなどを総合した指標であり、QOLの向上や病気の早期発見につながる可能性があることが分かってきています。（※2）

一方で、便質は多くの生活者にとって意識しづらい健康指標でもあります。そこで天藤製薬では、便質という考え方を生活者に届け、日常の中で無理なく向き合える状態をつくることを目的に、2023年より「便質改善啓発プロジェクト」に取り組んできました。

※2「全国統一うんち調査（天藤製薬,2025）」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000125727.html

２.：必要性は認識されているのに続かない 『観便』の壁

第一弾・第二弾の取り組みを通じて、便質の重要性や、便質を意識することがQOLの向上につながる可能性は可視化されてきました。一方で、便質や観便は多くの生活者にとって意識し続けることが難しく、習慣として定着しにくいという課題も明らかになっています。

実際に天藤製薬が行った調査（※3）では、便質改善の必要性を感じていながらも行動に移せていない人が多く、その理由として「日常の中で自然に便質を意識できる仕組みがないこと」が最も多く挙げられました。便質は重要だと分かっていても、意識し続けること自体が負担になっている実態が浮き彫りになっています。

※3「全国統一うんち調査（天藤製薬,2025）」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000125727.html



３.：日常的なコンテンツとして親しまれる「占い」を入口に『観便』をより身近な存在に

そこで第三弾では、生活の中で自然に便質を振り返るきっかけをつくることに焦点を当て、着目したのが、日常的なコンテンツとして親しまれている「占い」です。

天藤製薬の独自調査では、健康行動へ踏み出したことがあるきっかけを聞いたところ、「医師や専門家のアドバイス」が42.1％、「占いのラッキーアクション」が38.2％と、同程度の割合で回答が得られました。

この結果から、啓発活動においては医学的知見だけでなく、エンターテインメント要素である「占い」の気付きが行動変容を促す新たな入り口となる可能性が示唆されました。

そこで、毎日つい見てしまう占いという行動に、便質を振り返る視点を重ねることで、『観便』をより身近なものとして捉えてもらい便質への意識の定着につなげたいと考えました。

今回の新サービスでは、生活者が無理なく便質に目を向け、自身の体調や生活習慣を見直す第一歩となることを目指しています。

今後も、医学的な正論だけでは定着しにくい健康習慣に対し、生活者が無理なく日常の中で実践できる「行動のための仕掛け」を継続的に提供し、観便意識の定着を支援してまいります。

【すっきり占いについて】

サービスに込めた想い

「すっきり占い」は、医学的な「正論」だけでは定着しにくい「観便（便を観察すること）」という習慣を、日常のエンターテインメントである「占い」を通じて、無理なく生活に取り入れてもらうことを目的とした新コンテンツです。

これまでハードルの高かった「便質を基準とした健康管理」を、朝の占いをついチェックしてしまうような気軽さへと変えることで、自然な行動変容を促すことを目指しています。

すっきり占いの利用ステップ

占いという何気ない日常習慣の延長線上で、自然と健康管理につながる体験を、次の3ステップで提供します。

ステップ1. 朝、ウンログアプリを開く

ステップ2. 「すっきり占い」をチェックする

ステップ3. 占いをきっかけに、うんちを観察し、記録する

占いを見るという行動を入り口に、観便を無理なく習慣化する設計となっています。

サービス内でできる占い

すっきり占いでは、自分の無意識の反応や身体的な傾向を司るとされる「月星座」の考え方をもとに、個々の「おなかのクセ」を読み解きます。さらに、毎朝のコンディションに合わせたすっきりヒントをタイムリーに配信することで、自分の体調や生活習慣を振り返るきっかけを提供します。

占い１. デイリー占い（毎朝7時～10時限定配信）

おなかが動き出し、一日のリズムを整えやすい朝の時間帯に合わせ、毎朝7～10時の時間帯限定で、その日のメッセージを読むことができる「すっきり占い」を配信します。

この時間帯は、体やおなかが動き始め、一日のリズムを整えやすいタイミングとされています。朝にアプリを開き、占いメッセージを読むことで、「今日はどんな一日になりそうか」「おなかの調子はどうだろうか」と、自分の状態に自然と意識が向くように設計しています。

例）3/19日 獅子座のデイリー占い：

「胸の錆びた執着が剥落する。握りしめた拳を解き、未練を熱い豚汁に委ねて。根菜の食物繊維が心の澱を絡め取り、内側から変容を促す。」

といった、自身の健康状態に自然と意識が向くようなメッセージを提供します。

占い２. 12タイプ診断（月星座チェック）

自分の「おなかのクセ（心や行動の傾向）」をチェックできる診断コンテンツ「月星座チェック」を開発しました。

占星術では、太陽・月・水星・金星など複数の天体を用いて人の傾向を読み解きますが、その中でも月は「無意識の反応」「安心するパターン」「疲れたときの戻り方」といった、内側の感覚や身体的な反応と関係が深い天体とされています。

一般的に広く知られている占いは「太陽星座」をもとにしたもので、「こうありたい自分」や人生の方向性など、社会的な側面を表すとされています。一方、月星座は「無意識の反応」や「安心できる状態」など、より内面的な傾向を示すものと考えられています。

「すっきり占い」では、この月星座の考え方をもとに、心や行動のクセを“おなかのクセ”として読み替えることで、自分の体調や生活習慣を振り返るヒントとして活用できるよう設計しています。

例：おひつじ座（止まれないタイプ）

「違和感を覚える前に走ってしまう推進力の持ち主。ただし、からだのブレーキ音（不調）を聞き逃しがちで、無理をして突き進んでしまう傾向がある」

といった、自身の体調管理に役立つヒントを提供します。

12星座キャラクターが新登場

おなじみの腸活アプリ『ウンログ』のキャラクター『ウンログくん』が、12星座それぞれの個性を反映した姿で新登場しました。親しみやすいキャラクターと共に自身の便（便質）に向き合うことで、観便をより身近で楽しい体験へとアップデートします 。

※本サービス提供に関するご案内

本サービスは、ウンログアプリのバージョン19.0 にて提供開始いたします。 バージョン19.0は、段階的にリリースいたします。ご不便をおかけいたしますが、順次アップデートが適用されますので、反映まで今しばらくお待ちください。

（iOSをご利用の方）

全てのユーザーがApp Storeから手動でアップデート可能 です。

（Androidをご利用の方）

一部のユーザーから順次アップデートが可能となり、段階的リリースが完了すると、全てのユーザーがGoogle Playストアから手動でアップデート可能になります。

■ コメント

●占い師／占星術家 SUGAR

占いは、性格や運勢、将来の成り行きを当てるものというだけでなく、自分自身の傾向や状態に目を向けるきっかけを与えるコンテンツとして多くの方に親しまれてきました。特別な理由がなくても、朝の習慣のように占いをつい見てしまうのは、そこに自分を重ね合わせる時間が自然と生まれるからではないでしょうか。

占いのメッセージをきっかけに「今日は少し意識してみようかな」と思える、その軽やかさも占いの魅力のひとつです。

日々の暮らしの中にさりげなく入り込み、小さな気づきをもたらしてくれる存在だからこそ、今回の取り組みを通じて、その延長線上で体の状態や便質にも目が向く機会が少しずつ増えていけば嬉しく思います。

【SUGAR氏プロフィール】

執筆のほか、朝日カルチャーセンターでの講座開催、異業種との対談イベントやメディア出演など、多岐にわたって活動中。近年は、季語・二十四節気・サビアンシンボルなど、日本文化と占星術の接点を研究。

公式HP：http://astro-ragus.com

●医師・株式会社omniheal 代表取締役・日本うんこ学会 会長 石井洋介氏

日本では便や排泄に関する話題がタブー視されやすく、健康管理の一環として便を見ることの重要性が十分に共有されているとはまだまだ言い難い状況があります。

これまで便質改善プロジェクトに関わる中で、まずは病気の早期発見のためにも「観便」が大切であるという理解を広めることに注力してきましたが、同時に日常の習慣として定着させることの難しさも強く感じました。排便の有無や回数だけでなく、色や形、硬さ、スッキリ感といった便の状態を観察することは、体調の変化に気づく手がかりとなり、生活習慣の見直しや病気の早期発見につながる可能性があります。観便の意義を伝えることと同じくらい、それを無理なく続けられ、自然と行動変容を促せる形にしていくことが重要です。

今回の占いのように楽しめる日常的なコンテンツ、「つい毎日見てしまう」習慣を入口にすることで、観便が特別な健康行動ではなく、日々の生活の中で無理なく続けられる習慣へと変わって、自然と健康意識が高まっていくことを期待しています。

【石井洋介氏プロフィール】

自身が病気のため19歳で大腸を失い、21歳より一念発起し高知大学医学部に入学。その後、消化器外科医として手術をこなす中で、大腸癌などの知識普及を目的としたスマホゲーム「うんコレ」の開発・監修、「日本うんこ学会」の設立を行う。

その後、厚生労働省医系技官などを経て、企業と協働でプロダクト作成やヘルスケアコミュニティSHIPの運営を行いながら、在宅診療を中心に病院の外の医療の拡充にフィールドを広げている。異能vation2019破壊的挑戦部門受賞。

●田口 敬（株式会社ウンログ代表取締役）

ウンログを運営する中で、「観便が大切だと分かっていても続かない」「忙しい生活の中で後回しにしてしまう」という声を多くいただいてきました。また、これまで天藤製薬様や石井先生と取り組んできた中で、観便を続ける難しさも見えてきました。

そこで今回は、占星術研究家であるSUGAR氏とともに、日常の行動の延長線上で自然と体調に目が向くコンテンツとして「すっきり占い」を開発しました。占いを見るという何気ない習慣の中で、「今日はどんな調子だろう」と自然に自分の状態を振り返る。

その積み重ねが、無理のないかたちで観便習慣へとつながることを目指しています。

【田口敬氏プロフィール】

マーケティングコンサル、新規事業立上げ、Webエンジニアを経験し、2012年にウンログアプリを個人開発しリリース。2013年にウンログ株式会社を設立。ユーザー起点のたのしくわかりやすいUI/UX開発と確かな腸活情報発信にこだわり120万DLを突破。現在まで300社以上の食品メーカーの腸活マーケティングを支援。

●天藤製薬株式会社 代表取締役社長 宮崎 尚志コメント

私たち天藤製薬は、これまで痔の薬を通じて、多くの方の排便に関する悩みに向き合ってきました。その中で実感してきたのは、痔と便の状態が密接に関わっているという事実です。便秘による硬い便や下痢便は、いぼ痔やきれ痔を引き起こす一因となり得ると、多くの肛門専門家医からもお聞きしております。つまり、便の状態を整えることは、痔の予防や改善にとどまらず、日々の生活の質にも深く関わる重要な要素であると認識しています。

こうした背景から、石井洋介先生、ウンログ様とともに「便質改善プロジェクト」を推進し、便質そのものを意識する重要性を発信してまいりました。プロジェクトを通じて、便質や観便が健康にとって大切であるという理解は徐々に広がってきたと感じています。一方で、その重要性を理解していても、日常の中で意識し続けること、行動に移していくことが難しいという課題も見えてきました。

そこで今回は、あえて占いという日常的で親しみのあるコンテンツを入口にすることを選びました。占星術研究家であるSUGAR氏にも監修いただき、日々つい目にしてしまう占いの特性を活かしながら、健康への気づきを重ねる設計としています。占いを見るという何気ない行動の延長線上で、自然と便質に目が向く。そのように、観便が「がんばるもの」ではなく、「生活の中に溶け込む習慣」として定着していくことを目指しています。

本プロジェクトを通じて、生活者が自分の体の変化に気づく機会を増やし、長期的に健康と向き合う文化を育てていければ幸いです。

■天藤製薬について

天藤製薬は、痔疾用薬「ボラギノール(R)」を中心に、『患者様の生命や健康を第一とする』活動を実践してきた創業200年を超える老舗製薬会社。

最近では、自社ECを立ち上げ、「ボラケア(R)バランスwith乳酸菌」「ボラソフト(R)プロテクトバーム」「ボラギノール(R)スムース便秘薬」等、これまでの痔疾領域の知見を活かした新商品展開を積極的に行っている。

【会社概要】

社名 ：天藤製薬株式会社

所在地 ：大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号（千里朝日阪急ビル）

設立 ：大正10年10月11日

事業 ：医薬品の製造販売

■約30年ぶりの新商品開発との連携企画「便質改善プロジェクト」について

「便質改善プロジェクト」は、日本人の便質に対する意識を高めることで、心身の健康を向上させることを目的とした取り組みです。

このプロジェクトの中核を担うのが、天藤製薬が約30年ぶりに開発した新商品「ボラギノールスムース便秘薬」です。本商品は、「便の質を改善することで、心身ともに快適な排便を実現する」ことを目的として開発されました。

排便教育が手薄とされる日本社会に、便質改善という行動を根付かせ、より多くの人々の健康増進に寄与するためには、本商品の提供だけでなく、便質改善という考えに関する啓発活動もセットで行っていく必要があります。

そこで、天藤製薬は医師や膨大な便のビッグデータを活用して研究を行うウンログ株式会社と連携し、「便質改善プロジェクト」を立ち上げました。

【お問い合わせ先】

ボラギノールスムースPR担当 (株式会社オンヨミ内)

TEL:050-1725-2585 Mail:amato-pr@onyomi.jp