Ground Y × NEW ERA(R) 2026S/S Collection

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株式会社ヨウジヤマモト


株式会社ヨウジヤマモトのフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y（グラウンド ワイ）」。



NEW ERA(R)とのコラボレーションによる新作コレクションをGround Y直営店舗、公式ウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」及び正規ディーラーにて3月20日（金）より発売いたします。



【THE SHOP YOHJI YAMAMOTO内商品掲載ページはこちら(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egynewera/)から】


※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは発売日同日のAM10:00より発売



Ground Y×NEW ERA(R)2026春夏コレクションでは、ブランドロゴをアクセントに、機能性とデザイン性を兼ね備えた


春夏シーズンならではの新作アイテムを展開します。



柔らかな被り心地の『9TWENTY(TM)』が、特別仕様のブランドロゴを刺繍したデザインで登場。


コンパクトに折りたたんで持ち運びができ、自然なカーブで性別や年代を問わず着用しやすいシルエットです。


過去コラボレーションでも大人気のカーブドバイザーキャップ『9FORTY(TM)』 は、本作限定ロゴを配し再構築しました。


『Adventure Wide Brim』は日光の遮蔽効果に優れており、ブリムに入っている芯で好みの形に調整ができます。



定番の『Oversized Cotton Tee』は、シルエットと袖幅、身幅ともにゆとりのあるサイズ感が特徴で、『9FORTY(TM)』 同様のロゴを採用。


また、ヘビーウェイトコットンを使用したシャツとショートパンツもラインナップ。


ハリのある質感と耐久性を兼ね備え、存在感を放つ一着に仕上がりました。


ブランドロゴを忍ばせたショルダーポーチは、タウンユースからアウトドアまで様々なシーンに対応します。



全アイテムにGround Yのロゴを施し、コラボレーションならではのアイコニックな仕上がりを演出しています。


モノトーンを基調としたミニマルなデザインで統一し、Ground Y × NEW ERA(R)が生み出す唯一無二のスタイルをぜひ体感してください。



【商品ラインナップ】　


9TWENTY(TM)　9,900円（税込）


サイズ：One size











9FORTY(TM)　9,900円（税込）


サイズ：One size







Adventure Wide Brim　12,100円（税込）


サイズ：One size











S/S Oversized Cotton Tee　12,100円（税込）


カラー：White / Black　サイズ：One size


＜White＞









＜Black＞









Heavyweight Cotton Baseball Shirt　24,200円（税込）


サイズ：One size












Heavyweight Cotton Short Pants　16,500円（税込）


サイズ：One size











Shoulder Pouch Large　12,100円（税込）










【Ground Y × NEW ERA(R) Spring/Summer 2026 Collection】


発売日：2026年3月20日（金）


※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは発売日同日のAM10:00より発売


展開店舗：Ground Y直営店舗（GINZA SIX/ラフォーレ原宿/渋谷PARCO/心斎橋PARCO/名古屋PARCO/札幌PARCO/Y’s SUPER POSITION/池袋PARCO）


オフィシャルウェブストア 「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20)」　　


及び正規ディーラー


商品掲載ページ：日本語(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egynewera/)／英語(https://theshopyohjiyamamoto.com/collections/gynewera/)




▼official media


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▼shop information


Ground Y GINZA SIX


〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL 03-6264-5165



Ground Y LAFORET HARAJUKU


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6 1F TEL 03-6455-5277



Ground Y SHIBUYA PARCO


〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL 03-6427-8984



Ground Y SHINSAIBASHI PARCO


〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL 06-6125-5607



Ground Y NAGOYA PARCO


〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F　TEL 052-265-5790



Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO


〒060-8502 北海道札幌市中央区南1条西3-3　札幌PARCO1F TEL 011-215-0678



Ground Y IKEBUKURO PARCO


〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-28-2　本館1F　TEL：03-6709-1022



Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20)