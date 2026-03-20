Ground Y × NEW ERA(R) 2026S/S Collection
株式会社ヨウジヤマモトのフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y（グラウンド ワイ）」。
NEW ERA(R)とのコラボレーションによる新作コレクションをGround Y直営店舗、公式ウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」及び正規ディーラーにて3月20日（金）より発売いたします。
【THE SHOP YOHJI YAMAMOTO内商品掲載ページはこちら(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egynewera/)から】
※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは発売日同日のAM10:00より発売
Ground Y×NEW ERA(R)2026春夏コレクションでは、ブランドロゴをアクセントに、機能性とデザイン性を兼ね備えた
春夏シーズンならではの新作アイテムを展開します。
柔らかな被り心地の『9TWENTY(TM)』が、特別仕様のブランドロゴを刺繍したデザインで登場。
コンパクトに折りたたんで持ち運びができ、自然なカーブで性別や年代を問わず着用しやすいシルエットです。
過去コラボレーションでも大人気のカーブドバイザーキャップ『9FORTY(TM)』 は、本作限定ロゴを配し再構築しました。
『Adventure Wide Brim』は日光の遮蔽効果に優れており、ブリムに入っている芯で好みの形に調整ができます。
定番の『Oversized Cotton Tee』は、シルエットと袖幅、身幅ともにゆとりのあるサイズ感が特徴で、『9FORTY(TM)』 同様のロゴを採用。
また、ヘビーウェイトコットンを使用したシャツとショートパンツもラインナップ。
ハリのある質感と耐久性を兼ね備え、存在感を放つ一着に仕上がりました。
ブランドロゴを忍ばせたショルダーポーチは、タウンユースからアウトドアまで様々なシーンに対応します。
全アイテムにGround Yのロゴを施し、コラボレーションならではのアイコニックな仕上がりを演出しています。
モノトーンを基調としたミニマルなデザインで統一し、Ground Y × NEW ERA(R)が生み出す唯一無二のスタイルをぜひ体感してください。
【商品ラインナップ】
9TWENTY(TM) 9,900円（税込）
サイズ：One size
9FORTY(TM) 9,900円（税込）
サイズ：One size
Adventure Wide Brim 12,100円（税込）
サイズ：One size
S/S Oversized Cotton Tee 12,100円（税込）
カラー：White / Black サイズ：One size
＜White＞
＜Black＞
Heavyweight Cotton Baseball Shirt 24,200円（税込）
サイズ：One size
Heavyweight Cotton Short Pants 16,500円（税込）
サイズ：One size
Shoulder Pouch Large 12,100円（税込）
【Ground Y × NEW ERA(R) Spring/Summer 2026 Collection】
発売日：2026年3月20日（金）
※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは発売日同日のAM10:00より発売
展開店舗：Ground Y直営店舗（GINZA SIX/ラフォーレ原宿/渋谷PARCO/心斎橋PARCO/名古屋PARCO/札幌PARCO/Y’s SUPER POSITION/池袋PARCO）
オフィシャルウェブストア 「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20)」
及び正規ディーラー
商品掲載ページ：日本語(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egynewera/)／英語(https://theshopyohjiyamamoto.com/collections/gynewera/)
▼official media
Ground Y Official HP(http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy)
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Ground Y Official X(旧Twitter) @Ground_Y(https://x.com/Ground_Y?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)
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▼shop information
Ground Y GINZA SIX
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL 03-6264-5165
Ground Y LAFORET HARAJUKU
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6 1F TEL 03-6455-5277
Ground Y SHIBUYA PARCO
〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL 03-6427-8984
Ground Y SHINSAIBASHI PARCO
〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL 06-6125-5607
Ground Y NAGOYA PARCO
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL 052-265-5790
Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO
〒060-8502 北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌PARCO1F TEL 011-215-0678
Ground Y IKEBUKURO PARCO
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-2 本館1F TEL：03-6709-1022
Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20)