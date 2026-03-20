主演・加藤諒がダンスで戦う！テレQ開局35周年記念ドラマ『非正規雇用 リズム＆サバイブ』いよいよ明日放送

株式会社キューブ

株式会社TVQ九州放送（以下「テレQ」）の開局35周年を記念し、2026年3月21日（土）にテレ東系全国ネットにて【テレQ開局35周年記念ドラマ】『非正規雇用 リズム＆サバイブ』が放送される。

主演を務めるのは、超個性派俳優・加藤諒。

5歳から培ってきた持ち前のキレキレダンスを武器に、塞ぎ込んでしまっていた感情を「ダンス」で語り尽くす主人公・林健斗を演じる。

さらに、健斗の同僚・滝沢舞役を福留 光帆、健斗の宿敵となる田村ジャクソン役を関口メンディー、田村ジャクソンが代表を務めるスタートアップ企業のエース社員・村上貴大役を塩崎 太智（M!LK）が演じる。

このほか、芋洗坂係長、オラキオ、森下じんせい、大村わたる、菊池銀河と個性的で実力派な面々が出演する。

出演キャストは、加藤諒をはじめダンスを得意としたメンバーが集結。

たびたび巻き起こる圧巻のダンスバトルは、感情をぶつけ合うダイナミックなシーンとなっている。

理不尽なハラスメントや格差社会の歪み…。今の時代に持ち上がるモヤモヤな話題を、圧倒的な熱量のダンスで突き破る！

異種格闘技戦のようなドラマをお見逃しなく！

【加藤諒 コメント】

私、加藤諒が主人公・林健斗を演じます、

テレQ開局35周年記念ドラマ『非正規雇用 リズム＆サバイブ』が3月21日16:00より放送されます！

この作品は、ダンスで人生を切り開いていく新感覚の“ダンス下剋上ドラマ”で、出演者は個性豊かなキャストさんばかり！

それぞれの個性が爆発するダンスを観ていると、きっと体が自然とリズムに乗ってしまうと思います!!

観終わったあと、

「明日も頑張ってみようかな」と

背中をそっと押してくれるドラマになっていたら嬉しいと思い、撮影に臨みました。

ぜひご覧くださいませ！

イントロダクション

誰かに決められたリズムで踊らされるのは、もう嫌だー。

町工場の非正規社員・林健斗（34）［加藤 諒］は、極端に声が小さく、社会の隅っこでなんとなく

日々をやり過ごしていた。職場に愛着があるわけでもない。ただ周囲の顔色を伺い、

波風を立てないように自分を抑える。

それが彼の守ってきた、平穏で無機質な日常だった。

しかし、AIによる効率化を掲げる企業の買収劇が、その静かな日々を一変させる。

容赦なく突きつけられる理不尽な論理。逃げ場のない怒りが限界を超えたとき、

健斗の感情は「ダンス」となって爆発する。 言葉で届かないなら、ダンスで語り尽くす 。

感情を乗せたそのリズムは、冷え切っていた仲間の心を揺さぶり、静かな工場を

熱狂のステージへと変えていくー。

理不尽なハラスメントや格差社会の歪みを、圧倒的な熱量のダンスで突き破る！

最高にエモーショナルなダンス・エンターテインメントが今、幕を開ける！

番組概要

タイトル：【テレQ開局35周年記念ドラマ】「非正規雇用 リズム＆サバイブ」

放送日時：2026年3月21日(土)放送！午後4時～

放送局：TVQ九州放送・テレ東系全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・TVQ九州放送・テレビ北海道・テレビせとうち＞

※未公開シーンを含めた＜完全版＞を3週に渡って放送！＜TVQ九州放送＞

・3月25日（水） 深夜24時15分～

・4月1日（水） 深夜24時～

・4月8日（水） 深夜24時～

配信：放送終了後から動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題独占配信

▶U-NEXT： https://video.unext.jp/

*作品の視聴には会員登録が必要です 。

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

【主演】加藤 諒

【出演】福留 光帆、関口メンディー、塩崎 太智（M!LK）、芋洗坂係長、オラキオ／

森下 じんせい、大村 わたる、菊池 銀河

【振付】水村 里奈

【ダンス楽曲】agehasprings

【主題歌】niina「人生ビート」

【企画】沢木 祐介

【脚本】谷口 マサヒト

【演出】綿部 裕基（あお）

【プロデューサー】豊福 研人（TVQ九州放送）、大本 昌徳（あお）

【制作プロダクション】あお

【製作著作】TVQ九州放送

【公式HP】https://www.tvq.co.jp/special/rhythm_and_survive/

【公式X】https://x.com/tvq_drama

【公式Instagram】https://www.instagram.com/tvq_drama/