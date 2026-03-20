主演・加藤諒がダンスで戦う！テレQ開局35周年記念ドラマ『非正規雇用 リズム＆サバイブ』いよいよ明日放送
株式会社TVQ九州放送（以下「テレQ」）の開局35周年を記念し、2026年3月21日（土）にテレ東系全国ネットにて【テレQ開局35周年記念ドラマ】『非正規雇用 リズム＆サバイブ』が放送される。
主演を務めるのは、超個性派俳優・加藤諒。
5歳から培ってきた持ち前のキレキレダンスを武器に、塞ぎ込んでしまっていた感情を「ダンス」で語り尽くす主人公・林健斗を演じる。
さらに、健斗の同僚・滝沢舞役を福留 光帆、健斗の宿敵となる田村ジャクソン役を関口メンディー、田村ジャクソンが代表を務めるスタートアップ企業のエース社員・村上貴大役を塩崎 太智（M!LK）が演じる。
このほか、芋洗坂係長、オラキオ、森下じんせい、大村わたる、菊池銀河と個性的で実力派な面々が出演する。
出演キャストは、加藤諒をはじめダンスを得意としたメンバーが集結。
たびたび巻き起こる圧巻のダンスバトルは、感情をぶつけ合うダイナミックなシーンとなっている。
理不尽なハラスメントや格差社会の歪み…。今の時代に持ち上がるモヤモヤな話題を、圧倒的な熱量のダンスで突き破る！
異種格闘技戦のようなドラマをお見逃しなく！
【加藤諒 コメント】
私、加藤諒が主人公・林健斗を演じます、
テレQ開局35周年記念ドラマ『非正規雇用 リズム＆サバイブ』が3月21日16:00より放送されます！
この作品は、ダンスで人生を切り開いていく新感覚の“ダンス下剋上ドラマ”で、出演者は個性豊かなキャストさんばかり！
それぞれの個性が爆発するダンスを観ていると、きっと体が自然とリズムに乗ってしまうと思います!!
観終わったあと、
「明日も頑張ってみようかな」と
背中をそっと押してくれるドラマになっていたら嬉しいと思い、撮影に臨みました。
ぜひご覧くださいませ！
イントロダクション
誰かに決められたリズムで踊らされるのは、もう嫌だー。
町工場の非正規社員・林健斗（34）［加藤 諒］は、極端に声が小さく、社会の隅っこでなんとなく
日々をやり過ごしていた。職場に愛着があるわけでもない。ただ周囲の顔色を伺い、
波風を立てないように自分を抑える。
それが彼の守ってきた、平穏で無機質な日常だった。
しかし、AIによる効率化を掲げる企業の買収劇が、その静かな日々を一変させる。
容赦なく突きつけられる理不尽な論理。逃げ場のない怒りが限界を超えたとき、
健斗の感情は「ダンス」となって爆発する。 言葉で届かないなら、ダンスで語り尽くす 。
感情を乗せたそのリズムは、冷え切っていた仲間の心を揺さぶり、静かな工場を
熱狂のステージへと変えていくー。
理不尽なハラスメントや格差社会の歪みを、圧倒的な熱量のダンスで突き破る！
最高にエモーショナルなダンス・エンターテインメントが今、幕を開ける！
番組概要
タイトル：【テレQ開局35周年記念ドラマ】「非正規雇用 リズム＆サバイブ」
放送日時：2026年3月21日(土)放送！午後4時～
放送局：TVQ九州放送・テレ東系全国ネット
＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・TVQ九州放送・テレビ北海道・テレビせとうち＞
※未公開シーンを含めた＜完全版＞を3週に渡って放送！＜TVQ九州放送＞
・3月25日（水） 深夜24時15分～
・4月1日（水） 深夜24時～
・4月8日（水） 深夜24時～
配信：放送終了後から動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題独占配信
▶U-NEXT： https://video.unext.jp/
*作品の視聴には会員登録が必要です 。
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▶TVer：https://tver.jp/
【主演】加藤 諒
【出演】福留 光帆、関口メンディー、塩崎 太智（M!LK）、芋洗坂係長、オラキオ／
森下 じんせい、大村 わたる、菊池 銀河
【振付】水村 里奈
【ダンス楽曲】agehasprings
【主題歌】niina「人生ビート」
【企画】沢木 祐介
【脚本】谷口 マサヒト
【演出】綿部 裕基（あお）
【プロデューサー】豊福 研人（TVQ九州放送）、大本 昌徳（あお）
【制作プロダクション】あお
【製作著作】TVQ九州放送
【公式HP】https://www.tvq.co.jp/special/rhythm_and_survive/
【公式X】https://x.com/tvq_drama
【公式Instagram】https://www.instagram.com/tvq_drama/