【物価高騰対策】3月末より順次、全市民に4,000円分のギフトカードを配布します

日野市役所ギフトカードの見本

令和7年11月21日に【「強い経済」を実現する総合経済対策】が閣議決定され、地域の実情に即した「おこめ券や電子クーポンをはじめとする食料品の物価高騰に対する支援」の実施について措置するため、「重点支援地方交付金」の更なる追加がされました。日野市ではこの「重点支援地方交付金」を活用し、食料品の価格高騰に対する支援として、ギフトカードの配布事業を実施することとします。

3月末より順次、令和8年1月1日時点で日野市の住民基本台帳に記録のある方を対象に、額面4,000円のギフトカードを世帯主宛に世帯員分をゆうパックで配布します。市内店舗での食料品などの購入の際にぜひご活用ください。

配布形態 バニラVisaギフトカード（プリペイドカード）

額面 一人当たり 4,000円

※世帯主宛に世帯員の人数分を送付

使用期限 令和8年10月31日（土）まで

※国の交付金活用の条件として期限の設定が必要となっています。市はおこめ券より1

カ月長くお使いいただけるよう期限を設定しました

対象者 令和8年1月1日時点で日野市の住民基本台帳に記録されている方

申し込み 申請は不要です。対象者にゆうパックでお送りします

問い合わせ 日野市ギフトカード配布事業コンタクトセンター

TEL 050-3668-2876（受付 9：00～17：00 平日のみ）