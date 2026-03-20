【物価高騰対策】3月末より順次、全市民に4,000円分のギフトカードを配布します

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日野市役所

ギフトカードの見本

　令和7年11月21日に【「強い経済」を実現する総合経済対策】が閣議決定され、地域の実情に即した「おこめ券や電子クーポンをはじめとする食料品の物価高騰に対する支援」の実施について措置するため、「重点支援地方交付金」の更なる追加がされました。日野市ではこの「重点支援地方交付金」を活用し、食料品の価格高騰に対する支援として、ギフトカードの配布事業を実施することとします。


　3月末より順次、令和8年1月1日時点で日野市の住民基本台帳に記録のある方を対象に、額面4,000円のギフトカードを世帯主宛に世帯員分をゆうパックで配布します。市内店舗での食料品などの購入の際にぜひご活用ください。




配布形態　　　バニラVisaギフトカード（プリペイドカード）


額面　　　　　一人当たり　4,000円　


　　　　　　　※世帯主宛に世帯員の人数分を送付


使用期限　　　令和8年10月31日（土）まで


　　　　　　　※国の交付金活用の条件として期限の設定が必要となっています。市はおこめ券より1　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　カ月長くお使いいただけるよう期限を設定しました


対象者　　　　令和8年1月1日時点で日野市の住民基本台帳に記録されている方


申し込み　　　申請は不要です。対象者にゆうパックでお送りします


問い合わせ　　日野市ギフトカード配布事業コンタクトセンター　


　　　　　　　TEL　050-3668-2876（受付　9：00～17：00　平日のみ）