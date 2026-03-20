4月4日「４℃の日」を記念した限定ジュエリーが登場

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤一朗)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、4月4日の「４℃の日」を記念し、限定ジュエリーを2026年3月20日(金)より全国の４℃店舗および公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

ブランドの象徴である“水”のイメージをもとに、水を纏うような優美さと繊細なきらめきを表現。水面の輝きをイメージしたコンケーブカットや、自社アトリエで開発したオリジナルの石座など、細部までこだわった特別なジュエリーが登場します。

４℃と関わる全ての方々への感謝の想いを胸に。これからも身に着ける方のそばで長く輝き続けるジュエリーを、心を込めてみなさまへお届けします。

■ステートメント

1972年、数人の若者たちの手によって

原宿で生まれた４℃。

ひとつひとつ丁寧につくりあげたジュエリーが

身につけた人を笑顔にする瞬間が、何よりもうれしかった。

ジュエリーの輝きは、ただ美しいだけではありません。

手にした瞬間のときめき、

ふとしたときに感じる心地よさ、

毎日にそっと寄りそう、かけがえのない存在。

その想いを胸に、これまでも、

そしてこれからも、まっすぐに。

あなたのそばで、ずっと輝きつづけるジュエリーを。

心を込めて、４℃から。

■水を纏うような、しなやかな輝き

From Left

SV950(PTc) Necklace / Topaz \29,700

SV950(PTc) Ring / Topaz \33,000

４℃らしい美しくなめらかな地金ラインで水の流れを表現し、優美さと繊細なきらめきを纏ったデザイン。ネックレスは地金の間にストーンを留めることで、光を受けて揺れるように輝く立体的なフォルムが魅力です。ボリューム感のあるリングは、なめらかな曲線が指元にやわらかな存在感を添え、シンプルな装いのアクセントとしても活躍します。

■水面の輝きを映したコンケーブカット

From Left

SV950(PTc) Necklace / Quartz / Topaz \25,300

SV950(PTc) Ring / Quartz / Topaz \29,700

SV950(PTc) Pierced Earrings / Quartz \33,000

クォーツとスカイブルートパーズに4℃オリジナルのコンケーブカットを施した、水面のようにきらめくストーンが印象的なジュエリー。石の面に滑らかなくぼみを入れることで、光を多方向に反射し、透明感あふれる輝きを引き出します。ネックレスやリング、ピアスなど、みずみずしい輝きを楽しめるデザインが揃います。

■自社アトリエが開発したオリジナルの石座

From Left

K10WG Necklace / Aquamarine \49,500

PT950 Necklace / Diamond \90,200

しずく型の軽やかなフォルムが特徴の、自社アトリエが開発したオリジナルの石座を採用。石座をすっきりとした構造にすることで光を取り込みやすく、石本来の輝きをより美しく引き立てます。４℃らしい繊細なデザインとともに、透明感あふれる輝きを楽しめるネックレスに仕上げました。しずくモチーフには恵みをもたらすという意味が込められており、大切な方へのギフトにもおすすめです。

■限定店舗にて鑑定カード付きの1粒ダイヤモンドネックレスも発売

PT Necklace / Diamond \396,000

約0.4ctの1粒ダイヤモンドが眩い輝きを放つネックレス。上質なプラチナにセッティングすることで、ダイヤモンドの美しい輝きを最大限に引き立てます。シンプルで洗練されたデザインは世代を超えて長く愛用できるアイテム。鑑定カード付きの特別なネックレスとして、限定店舗にて販売いたします。

※対象店舗

４℃ 銀座本店、４℃ SHOWCASE グランフロント大阪店、伊勢丹新宿店、新宿タカシマヤ店、東武百貨店池袋店、横浜タカシマヤ店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店、大阪タカシマヤ店、あべのハルカス近鉄本店、大丸京都店、大丸神戸店、そごう広島店、博多阪急店、仙台藤崎店、大丸札幌店

■Anniversary Fairを店舗限定で開催

3/20(金・祝)～4/5(日)まで「Anniversary Fair」を開催いたします。期間中、全国の４℃店舗にて４℃ ANNIVERSARYのジュエリーをご購入いただいたお客さまに、持ち運びに便利な「ミラー付きジュエリーポーチ」をプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※詳細は店舗までお問い合わせください。

【４℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/4c_anniversary/?bid=4c-jewelry

■４℃に込めた想い

「４℃」、それは、水の温度。氷の張った水の底の温度を表します。そこは魚たちにとっての唯一の「安息の場」であり、きびしい環境の中での潤いそのものを意味します。

水は、自由奔放にその姿を変えながらも、本質は決して変わらず、地球上のあらゆる生命に潤いをもたらしています。そんな、潤いをもたらす水のようでありたい。それが「４℃」のモノづくりの原点です。

今までも、これからもその想いは変わらず、煌めく未来に向けて、４℃は様々な取り組みを行っています。

・世界基準での信頼「RJC認証」の取得 -責任あるジュエラーとして-

RJCは2005年に、世界を代表する有名ジュエリー企業及び団体14社が中心となって設立された国際的非営利団体です。4℃は2019年に国内2社目として厳しい監査を経て取得しました。不正に取引されたダイヤモンドがテロや紛争の資金源になっているような地域との取引を排除するキンバリープロセスを遵守し、売上や利益の追求だけではなく事業を通して環境・社会面の課題にも目を向けて解決するための取り組みを行ってきました。

RJCについて：https://www.fdcp.co.jp/Page/rjc/

・持続可能な未来のために。深刻な水問題に直面する地域へのサポート -アクアプログラム-

ブランドの生い立ちから「水」に深い関わりと共感を持つ「４℃」が国内外の水問題解決のために活動する「日本水フォーラム」との共同プロジェクトとして、水問題を抱える女性たちへ愛と潤いを届けたいという想いを込め、2008年に「AQUA PROGRAM」の活動をスタートしてから今年で14年目を迎えます。これまでスリランカ・キリバス共和国・バングラデシュにおいて、雨水を安全に使用するための貯水タンクや、送水のためのパイプラインの設置を行ってまいりました。これまでの総受益者数は3,000人以上にのぼり、安全な水が多くの人々の喜びと笑顔を生み出しています。４℃は、これからも継続的に支援活動を行ってまいります。

詳しいお取り組みはこちら：https://www.fdcp.co.jp/Page/aquaprogram/