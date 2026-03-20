「LINEマンガ」オリジナルウェブトゥーン作品『全知的な読者の視点から』実写映画が本日3/20（金）より日本公開！原作がお得に読める公開記念キャンペーン実施中

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) のオリジナルウェブトゥーン作品『全知的な読者の視点から』（原作：singNsong、作画：Sleepy-C、脚色：UMI）の実写映画が本日3月20日（金）より日本で公開されることを記念し、原作の無料話増量と50％OFFクーポンの配布を実施します。

■全知的な読者の視点から：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0000822(https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0000822)

2020年7月から連載中の「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン『全知的な読者の視点から』は、国内累計閲覧数1.8億回（※1）、グローバルの累計閲覧数25.9億回（※2）を超える大人気作品です。

そんな世界中のファンを虜にし続けるウェブトゥーンを原作とした実写映画「全知的な読者の視点から」が、日本でもついに上映を開始します。本日3月20日（金）より、新宿ピカデリーほか全国にて公開となります。

2025年7月から上映された韓国で初週ランキング１位を獲得。また、台湾、シンガポール、ベトナムをはじめとしたアジアの国々でも軒並み大ヒットを記録した本作は、メタフィクション的な構造、ゲームのような世界観、圧巻のディストピア表現、崩壊した世界を生きるキャラクターの葛藤を通して描かれる、誰も観たことがない壮大な物語となっています。小説の世界と現実の世界がリンクする異世界を舞台に、唯一の小説の読者である主人公の青年・ドクシャが、生き残りをかけたミッションに挑むサバイバルアクションをぜひ劇場でご覧ください。

「LINEマンガ」では、実写映画の日本公開を記念し、本日から４月２日（木）まで原作ウェブトゥーン『全知的な読者の視点から』の27話無料キャンペーンを開催します。さらに、本日から3月31日（火）までの期間中は、50％OFFで購入いただけるクーポンも「LINEマンガ」アプリにて配布中です。映画「全知的な読者の視点から」と合わせて、お得なこの機会に原作ウェブトゥーンもお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

※１）2026年3月時点 ※2）2026年1月時点

■原作ウェブトゥーン『全知的な読者の視点から』キャンペーン概要

1. 無料話増量

期間中、「LINEマンガ」にて、原作ウェブトゥーン『全知的な読者の視点から』が27話まで無料公開。

開催期間：2026年3月20日（金）～2026年4月2日（木）23：59

２. 50％OFFクーポン

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、原作ウェブトゥーン『全知的な読者の視点から』の購入に使える50％OFFクーポンを配布。

開催期間：2026年3月20日（金）～2026年3月31日（火）23：59

■映画「全知的な読者の視点から」について

タイトル：『全知的な読者の視点から』〈原題：전지적 독자 시점／Omniscient Reader:The Prophecy〉

監督：キム・ビョンウ 〈『テロ,ライブ』（14）、『PMC ザ・バンカー』（20）〉

原作：「全知的な読者の視点から」 singNsong (「LINEマンガ」連載)

キャスト：イ・ミンホ、アン・ヒョソプ、チェ・スビン、シン・スンホ、ナナ、ジス、クォン・ウンソン

2025年／韓国／韓国語／117分／ビスタ／5.1ch

字幕翻訳：福留友子／提供：ツイン、Hulu／配給：ツイン／レイティング：G

コピーライト：(C)2025 LOTTE ENTERTAINMENT, SMILEGATE, REALIES PICTURES All Rights Reserved.

■公式HP：zenchi-dokusha.jp

■公式X／TikTok：zenchi_dokusha

■原作ウェブトゥーン『全知的な読者の視点から』作品情報

『全知的な読者の視点から』

原作：singNsong 作画：Sleepy-C 脚色：UMI

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0000822

「ありえない...これは俺が知っている展開だ。」 10年以上読み続けた小説の最終話を読んだ日、世界は滅亡し小説の世界が現実となった。 平凡で冴えないサラリーマンの主人公・ドクシャ。 そんな彼の趣味はWEB小説『滅亡した世界で生き残る３つの方法』を読むこと。 ついに最終話を読み終えたかと思いきや、作者からのメッセージが届き小説のモンスターと登場人物が突如現れ、新たな世界が幕を開けた！ 「俺は、この世界の結末を知る唯一の読者となった。」 たった一人だけが読み終えたファンタジー小説が現実に。 果たしてドクシャは滅亡した世界を救うことができるのか？

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower