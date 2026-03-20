大阪・梅田エリア初のティソ直営店　ティソ 阪急うめだ本店がオープン

スウォッチグループジャパン株式会社ティソ 阪急うめだ本店

1853年の創業以来、革新と精度を追求し続けてきたスイスの時計ブランド TISSOT（ティソ）は、2026年3月20日（金・祝）、直営店「ティソ 阪急うめだ本店」をオープンいたします。

トレンド発信地として注目を集める百貨店 阪急うめだ本店にオープンする店舗では、ティソの卓越したクラフツマンシップが息づく機械式時計を中心に、豊富なバリエーションのストラップなど、定番モデルから新作にいたるまで直営店ならではの充実したラインナップを展開。時計の魅力を実際に手に取りながら、着用感やディテールをお試しいただけます。

【ティソ 阪急うめだ本店 オープン記念】

■「ロックウォッチ」を特別販売

今回のオープンを記念し、2025年に世界限定で発売された「ロックウォッチ」を特別販売いたします。

ロックウォッチは、ティソの故郷であるスイス・アルプスから採掘した天然の花崗岩をケース素材に採用した、ブランドの革新性と自然への敬意を象徴するタイムピースです。1985年の誕生当時、天然石を時計ケースに用いるという大胆な発想で注目を集めました。石それぞれが持つ自然の模様により、同じものが二つと存在しない唯一無二の表情を生み出します。

2025年、初期モデルの発表から40年を経て待望の復刻。本モデルは世界限定999本で展開され、世界でも限られたごく一部の店舗のみで販売が許されたプレミアムなコレクションです。日本国内ではこれまで銀座の直営ブティックのみでの取り扱いでしたが、このたび梅田エリア初の直営店オープンを記念し、特別に限定数をご用意いたしました。

T147.409.96.510.00

ティソ ロックウォッチ 166,870円（税込価格）

■オープン記念 ストラップキャンペーン

さらに、対象商品をご購入のお客様に、ご購入モデルに対応するストラップを1本プレゼントするキャンペーンを開催いたします。

その日の気分やスタイルに合わせてストラップを着せ替えることで、一本の時計がさまざまな表情を見せるのもティソの魅力のひとつです。この機会に、ティソならではの多彩なスタイリングをご体感ください。

＜ストラップキャンペーン概要＞

・対象店舗：ティソ 阪急うめだ本店

・期間：2026年3月20日（金）～4月26日（日）

※ストラップキャンペーンの対象商品は店舗スタッフまでお尋ねください。

※他直営店舗では、同期間中、＜スプリング ストラップ キャンペーン＞を実施しております。

170年以上にわたり世界中で愛され続けてきたティソの魅力を体感できる「ティソ 阪急うめだ本店」へ、ぜひ足をお運びください。

【店舗情報】

ティソ 阪急うめだ本店

・ 営業時間：10時～20時

・ 電話：06-6313-7852

・ 住所：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号 6階

ティソ［TISSOT］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程を経てきたか」という哲学を体現し、人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、シュマン・デ・トゥレルなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。