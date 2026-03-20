ダウンロード版タイトルが最大72%OFF！春のゲーム祭！スプリングセール開催中！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、My Nintendo Store及びSteamにてダウンロード版タイトルの期間限定セール「春のゲーム祭！スプリングセール」が開催されたことをお知らせいたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

セール対象タイトルおよび割引率は特設サイトをご確認ください。

春のゲーム祭！スプリングセールサイト https://game.bushiroad.com/sale/

■ピックアップタイトル

『新テニスの王子様 LET’S GO!! ～Daily Life～ from RisingBeat』(Nintendo Switch(TM))

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000047996

『夏目友人帳 ～葉月の記～』(Nintendo Switch(TM))

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000090831

『ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争』(Nintendo Switch(TM))

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096187

『魔法使いの嫁 盛夏の幻と夢見る旅路』(Nintendo Switch(TM))

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000082025

ストアやタイトルによってセール期間や割引率が異なることがあります。

また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)許斐 剛／集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (C)BUSHI

(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会 (C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)Kore Yamazaki / BUSHIROAD WORKS (C)bushiroad All Rights Reserved.

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。