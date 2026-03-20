タブロイド新聞「オリックス開幕特別号」3月27日発売
タブロイド新聞「オリックス開幕特別号」２パターンを、27日から発売します（ともにオールカラー16ページ、税込み各400円）。 ナインを若手中心の「B Rising Stars」と、ベテラン中心の「B Shining Stars」に分け、２つの新聞で注目選手を紹介します。両紙面の共通企画として、岸田監督のインタビューを掲載。オリックスファンのなにわ男子・藤原丈一郎さんと、ますだおかだ・岡田圭右さんは、期待の選手を若手とベテランに分け、それぞれの紙面で熱く語ります。球団直営店「Ｂｓ ＳＨＯＰ」（京セラＤ内）、「ＢーＷＡＶＥ」（神戸・三宮）、東京・池袋の「報知エンターテインメントマーケット」（Ｐ’ＰＡＲＣＯ３階）などのほか、日午後時から大阪本社販売局ネットショップ（https://hochiｰosakahanbai.com）でも購入可能です。
<販売概要>
商品名：オリックスファンフェスタ特別号
発売日：2026年3月27日から
体裁：タブロイド判16ページオールカラー
価格：400円（税込）
販売：球団直営店「Ｂｓ ＳＨＯＰ」（京セラＤ内）、「ＢーＷＡＶＥ」（神戸・三宮）、東京・池袋の「報知エンターテインメントマーケット」（Ｐ’ＰＡＲＣＯ３階）など
通信販売：大阪販売局ネットショップ（https://hochi-osakahanbai.com/）27日正午から
スポーツ報知ニュースサイト https://hochi.news/
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報知新聞大阪本社・販売局 ☎ 06-7732-2089（平日11：00から17:00）