新潟県第2の都市長岡市に「カワサキプラザ長岡」が、2026年3月20日(金)にGRAND OPEN！
カワサキ プラザ長岡
株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は2026年3月20日（金）にカワサキ プラザ長岡がオープンしたことをお知らせします。
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/plaza-store/nagaoka
カワサキモータースジャパンが展開する販売チャンネル、カワサキ プラザネットワークに新たな店舗が加わります。豊かな自然・歴史・食文化・花火がそろう、新潟屈指の魅力都市長岡市に、「カワサキプラザ長岡」がオープンしました。明るい雰囲気の店内でゆっくりと寛ぎながら、最新のモ-タ-サイクルやプラザ限定アパレルなどご覧いただけます。これからのモ-タ-サイクルライフをバックアップさせて頂きます。
●店舗情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/894_1_c1920278290f76286cc03d81c09f5c38.jpg?v=202603200151 ]
■カワサキ プラザ長岡の特長
・CLEAN
木目調のフロアと白い天井が織りなす明るい店内。モーターサイクルとプラザアパレルがゆったりと展示され、どなたでも楽しめる空間となっています。
清潔感のある店内
・CAGE
新たなオーナーを待つモーターサイクルたちが、ケージの中で静かに眠りについているイメージを光の枠で創出。カワサキプラザならではのアイコニックポイントの一つです。
ケージの中で眠るモーターサイクル
・ISLAND DISPLAY
プラザアパレルやグッズは店内のアイランドスペースに展示。実際に手に取って確かめやすいレイアウトです。
アイランドディスプレイ
・COMMUNITY SPACE
ライダーやこれからライダーになる方々が気軽に集えるコミュニティスペースを用意しています。
コミュニティスペース
・HERITAGE WALL
「これまで」の、そして「これから」のカワサキのシーンが彩られたグラフィックをお楽しみいただけます。
ヘリテージウォール
■カワサキプラザについて
全国96店舖*のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。
また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。
*2026年3月現在
▽お近くのカワサキプラザ検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)
■会社情報
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X： https://x.com/kawasaki_jpn
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