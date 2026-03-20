TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」 第9話 3月21日(土)放送!!先行場面カットも公開！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、3月21日(土)にTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」第9話を放送しますことをお知らせいたします。



TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」より先行場面カットを公開！

3月21日(土)8:00～放送の#09「真を照らす月明かり」より場面カットをお届け！




■#09「真を照らす月明かり」


―あらすじ―


残る幻影（ファントム）ファイターはただ一人。


覚悟を決めたクルミは、アキナ、ヒカリ、カナミ、カゲツを相応しき戦いの場へと誘う。


幻真星戦の合図が鳴り、クルミと向き合う時が来る。


TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」

―放送情報―


タイトル：カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編


テレビ愛知・テレ東系列6局ネットにて毎週土曜あさ8時から放送中！


※BS日テレでは毎週土曜23:30～放送となります。


※放送時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。



―配信情報―


ABEMA／Amazon Prime Video／DMM TV／dアニメストア／FOD／J:COM STREAM／LEMINO／Locipo／music.jp／milplus（みるプラス）／TELASA／U-NEXT／カンテレドーガ／バンダイチャンネル／ビデオマーケット／ニコニコ


※配信時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。



―あらすじ―


アキナ達の住む加賀國金澤で、異常現象が観測された。


濃霧に包まれる街、聳え立つ塔。それは幻世界。


――赫き月の昇る夜、彼らは"幻影(ファントム)"となる。


幻世界に迷い込んだアキナ達の前に”幻影(ファントム)ファイター”が立ちはだかる。


対抗できるのは、カードに選ばれた特別な”幻真獣(げんまじゅう)ファイター”のみ。


幻を消し去るか、真に取って代わるか。


――存在を懸けた戦いに、挑め。



―キャスト―


明導アキナ：宮田俊哉


ガブエリウス(幻影)：福山潤


石川カナミ：夏吉ゆうこ


石川クルミ：長谷川育美


伏見リュウガ：岡本信彦


ヴェイズルーグ(スマホ)：子安武人


八雲カゲツ：大塚剛央


員弁ナオ：西尾夕香


西塔ミコト：岩田陽葵


廻間ミチル：佐久間大介




カードファイト!! ヴァンガードとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、コンソールゲーム、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版、タイ語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。


2021年からはキャラクターデザイン原案にCLAMP氏を迎えて新たな世界の物語を開始。2024年からは宮田俊哉氏が演じる「明導アキナ」が主役を務めるDivinezシリーズを展開、今もなお新たなユーザーを取り込んで拡大している。



「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com


TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/


「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://x.com/cfvanguard_PR


「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard


「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/


YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH



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