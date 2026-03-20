【フジテレビ】『HY SKY Fes 2026』フジテレビNEXT ライブ・プレミアム ５月１日（金）19時～24時
本日３月20日（金・祝）から３日間、沖縄県総合運動公園 多目的広場で開催される『HY SKY Fes 2026 & Special Night』 DAY１、DAY２、DAY３のライブの模様を、５月１日（金）19時～24時にCS放送フジテレビNEXT ライブ・プレミアムで独占放送することが決定した。
同イベントは今年で７回目の開催となるHY主催の音楽フェスで、毎回豪華アーティストが集結し、沖縄で異例の動員を誇っている。
今回も多彩なアーティストたちによる、音楽・文化・パフォーマンスが交差する特別な３日間、「HY SKY Fes 2026」 の熱気あふれるライブの模様を余すことなくお届けする！
DAY１・DAY２・DAY３、それぞれ異なる個性と世界観で彩られるステージは、アーティストのライブパフォーマンスはもちろん、伝統芸能とのコラボレーションなど盛りだくさん。放送では会場の空気感とともに舞台裏の様子やアーティストたちのリアルな表情も捉え、フェスの魅力を多面的にお届けしていく！
音楽が“空”へ広がっていくような開放感と、ここでしか生まれない瞬間の連続。
フェスの臨場感をそのままに、HY SKY Fesが描く“音楽の旅”を体感できる、唯一無二の特別番組をお届けする！
お見逃しなく！
『HY SKY Fes 2026 & Special Night』 開催概要
■開催日程：３月20日（金・祝）DAY１
３月21日（土）DAY２
３月22日（日）DAY３
■開催場所：沖縄県総合運動公園 多目的広場
■イベント公式URL：https://skyfes.net/
■出演アーティスト ※放送アーティストは未定です。
＜３月20日（金・祝）DAY１＞
HY / 肝高の阿麻和利 / Chevon / C&K / 尾崎匠海 & 藤牧京介（INI） / コブクロ
[GREEN STAGE] ありんくりん / MASA MAGIC
[Special Night] HY / 玉城千春
＜３月21日（土）DAY２＞
HY / YURIYAN RETRIEVER / アイナ・ジ・エンド / Little Glee Monster / TRF / 木村カエラ /
DA PUMP
[OPENING ACT] Neil [GREEN STAGE] ありんくりん / MASA MAGIC
＜３月22日（日）DAY３＞
HY / 岡崎体育 / FRUITS ZIPPER / 石井竜也 / Suchmos / きゃりーぱみゅぱみゅ
[GREEN STAGE] ありんくりん / MASA MAGIC
■放送概要
番組タイトル：『HY SKY Fes 2026』
放送日時：５月１日（金） 19時～24時
放送チャンネル：フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
放送内容：DAY１～DAY３ライブの模様を中心に、フェスの舞台裏を追加してお届け！
番組公式URL：https://otn.fujitv.co.jp/HYSKYFes2026/
※放送時間は予告なく変更になる場合があります。
昨年のステージ風景（G-KEN / 根原奉也 / 仲本潤）