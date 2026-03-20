2026年3月21日(土)22日(日)米フェス×スクエアマルシェ開催！出店者情報｜株式会社RICE MORE

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株式会社ライスモア


＜イベント開催の背景・想い＞

日本の食文化の中心である「お米」。
生産者・加工事業者・消費者が直接つながる場をつくりたいという想いから、


「お米の価値」にフォーカスしたイベント「米フェス」を企画しました。



お米の高騰、お米の生産者の高齢化、お米の消費量の減少など、「お米」にまつわる環境は日々厳しく変化しております。


一方で世界無形文化遺産に登録された「和食」、「日本酒」など、我々の文化の中心にある「お米」の評価・注目度は高まっています。



注目度が高いからこそ多くの消費者へ直接生産者・加工事業者の声が届けられると大変好評をいただいております。


今回多くの開催を待ちわびる声にお応えし、３回目の開催となります。


イベントWEBチラシ



〈出店者のご紹介〉21日(土)／22日(日)両日出店　※順不同


KUROBOSHI：米粉チュロス

FoodTruck ALK :バブルワッフル(12種類)


おむすびcafe結休-いっきゅう-:おむすび各種

甲賀米粉たい焼き 葛飾店:プチたい焼き(米っ子たいやき)


chillax株式会社：米

Yummy：おおきなお団子


穴太商店/宮崎酒造店：米ぬか化粧品や日本酒など

Crop:米アクセサリー


HATOKAI：ベーグルと米粉チュロス

お氣や okomeya:数量限定米粉ベビーカステラなど


とまり木：米粉お好み焼き

つきたてライスほうや：米　ワークショップ


地酒本舗美酒堂：日本酒各種

fan's：体を動かす体験会


RICE MORE：雑穀米・にゅーとりらいす・poRiff販売

〈出店者のご紹介〉21日(土)のみ出店　※順不同


糀Stand 2ndStore AYA：おむずび　米麹ドリンク

おにぎり屋かなたけ：おにぎり各種


mamoru舎：酵素玄米おにぎり

こめびより：生米パン


BOCCA：米袋アップサイクル商品

〈出店者のご紹介〉22日(日)のみ出店　※順不同


Olive：米粉クレープ

米粉のぱん屋　てとてとて：米粉パン各種


atelier 紡：米粉焼き菓子

焼き菓子ねこのひげ：米粉の焼き菓子


米粉と糀菓子　ほわり：米粉焼き菓子

tacome:オーガニック米粉クッキー


藤田製菓：五家宝

草加煎餅まるそう一福：煎餅　手焼き体験も

＜開催概要＞

イベント名　　：【米フェス×スクエアマルシェ】


開催日　　　　：２０２６年３月２１日（土）１０：００-１７：００


　　　　　　　　　　　　　　　２２日（日）１０：００-１７：００


開催場所　　　：流山おおたかの森　森のまち広場　（流山おおたかの森駅南口 徒歩１分）


来場者見込み数：14,000人(2025年3月実績より)



随時当日の様子をinstagram(@komefes)にて発信予定！

ぜひ皆様のご来場をお待ち申し上げております。