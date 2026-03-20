2026年3月21日(土)22日(日)米フェス×スクエアマルシェ開催！出店者情報｜株式会社RICE MORE

＜イベント開催の背景・想い＞

株式会社ライスモア

日本の食文化の中心である「お米」。

生産者・加工事業者・消費者が直接つながる場をつくりたいという想いから、

「お米の価値」にフォーカスしたイベント「米フェス」を企画しました。

お米の高騰、お米の生産者の高齢化、お米の消費量の減少など、「お米」にまつわる環境は日々厳しく変化しております。

一方で世界無形文化遺産に登録された「和食」、「日本酒」など、我々の文化の中心にある「お米」の評価・注目度は高まっています。

注目度が高いからこそ多くの消費者へ直接生産者・加工事業者の声が届けられると大変好評をいただいております。

今回多くの開催を待ちわびる声にお応えし、３回目の開催となります。

イベントWEBチラシ

〈出店者のご紹介〉21日(土)／22日(日)両日出店 ※順不同

〈出店者のご紹介〉21日(土)のみ出店 ※順不同

〈出店者のご紹介〉22日(日)のみ出店 ※順不同

＜開催概要＞

KUROBOSHI：米粉チュロスFoodTruck ALK :バブルワッフル(12種類)おむすびcafe結休-いっきゅう-:おむすび各種甲賀米粉たい焼き 葛飾店:プチたい焼き(米っ子たいやき)chillax株式会社：米Yummy：おおきなお団子穴太商店/宮崎酒造店：米ぬか化粧品や日本酒などCrop:米アクセサリーHATOKAI：ベーグルと米粉チュロスお氣や okomeya:数量限定米粉ベビーカステラなどとまり木：米粉お好み焼きつきたてライスほうや：米 ワークショップ地酒本舗美酒堂：日本酒各種fan's：体を動かす体験会RICE MORE：雑穀米・にゅーとりらいす・poRiff販売糀Stand 2ndStore AYA：おむずび 米麹ドリンクおにぎり屋かなたけ：おにぎり各種mamoru舎：酵素玄米おにぎりこめびより：生米パンBOCCA：米袋アップサイクル商品Olive：米粉クレープ米粉のぱん屋 てとてとて：米粉パン各種atelier 紡：米粉焼き菓子焼き菓子ねこのひげ：米粉の焼き菓子米粉と糀菓子 ほわり：米粉焼き菓子tacome:オーガニック米粉クッキー藤田製菓：五家宝草加煎餅まるそう一福：煎餅 手焼き体験も

イベント名 ：【米フェス×スクエアマルシェ】

開催日 ：２０２６年３月２１日（土）１０：００-１７：００

２２日（日）１０：００-１７：００

開催場所 ：流山おおたかの森 森のまち広場 （流山おおたかの森駅南口 徒歩１分）

来場者見込み数：14,000人(2025年3月実績より)

随時当日の様子をinstagram(@komefes)にて発信予定！

ぜひ皆様のご来場をお待ち申し上げております。