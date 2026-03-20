2026年3月21日(土)22日(日)米フェス×スクエアマルシェ開催！出店者情報｜株式会社RICE MORE
株式会社ライスモア
日本の食文化の中心である「お米」。
KUROBOSHI：米粉チュロス
FoodTruck ALK :バブルワッフル(12種類)
おむすびcafe結休-いっきゅう-:おむすび各種
甲賀米粉たい焼き 葛飾店:プチたい焼き(米っ子たいやき)
chillax株式会社：米
Yummy：おおきなお団子
穴太商店/宮崎酒造店：米ぬか化粧品や日本酒など
Crop:米アクセサリー
HATOKAI：ベーグルと米粉チュロス
お氣や okomeya:数量限定米粉ベビーカステラなど
とまり木：米粉お好み焼き
つきたてライスほうや：米 ワークショップ
地酒本舗美酒堂：日本酒各種
fan's：体を動かす体験会
RICE MORE：雑穀米・にゅーとりらいす・poRiff販売
糀Stand 2ndStore AYA：おむずび 米麹ドリンク
おにぎり屋かなたけ：おにぎり各種
mamoru舎：酵素玄米おにぎり
こめびより：生米パン
BOCCA：米袋アップサイクル商品
Olive：米粉クレープ
米粉のぱん屋 てとてとて：米粉パン各種
atelier 紡：米粉焼き菓子
焼き菓子ねこのひげ：米粉の焼き菓子
米粉と糀菓子 ほわり：米粉焼き菓子
tacome:オーガニック米粉クッキー
藤田製菓：五家宝
草加煎餅まるそう一福：煎餅 手焼き体験も
＜イベント開催の背景・想い＞
日本の食文化の中心である「お米」。
生産者・加工事業者・消費者が直接つながる場をつくりたいという想いから、
「お米の価値」にフォーカスしたイベント「米フェス」を企画しました。
お米の高騰、お米の生産者の高齢化、お米の消費量の減少など、「お米」にまつわる環境は日々厳しく変化しております。
一方で世界無形文化遺産に登録された「和食」、「日本酒」など、我々の文化の中心にある「お米」の評価・注目度は高まっています。
注目度が高いからこそ多くの消費者へ直接生産者・加工事業者の声が届けられると大変好評をいただいております。
今回多くの開催を待ちわびる声にお応えし、３回目の開催となります。
イベントWEBチラシ
〈出店者のご紹介〉21日(土)／22日(日)両日出店 ※順不同
KUROBOSHI：米粉チュロス
FoodTruck ALK :バブルワッフル(12種類)
おむすびcafe結休-いっきゅう-:おむすび各種
甲賀米粉たい焼き 葛飾店:プチたい焼き(米っ子たいやき)
chillax株式会社：米
Yummy：おおきなお団子
穴太商店/宮崎酒造店：米ぬか化粧品や日本酒など
Crop:米アクセサリー
HATOKAI：ベーグルと米粉チュロス
お氣や okomeya:数量限定米粉ベビーカステラなど
とまり木：米粉お好み焼き
つきたてライスほうや：米 ワークショップ
地酒本舗美酒堂：日本酒各種
fan's：体を動かす体験会
RICE MORE：雑穀米・にゅーとりらいす・poRiff販売
〈出店者のご紹介〉21日(土)のみ出店 ※順不同
糀Stand 2ndStore AYA：おむずび 米麹ドリンク
おにぎり屋かなたけ：おにぎり各種
mamoru舎：酵素玄米おにぎり
こめびより：生米パン
BOCCA：米袋アップサイクル商品
〈出店者のご紹介〉22日(日)のみ出店 ※順不同
Olive：米粉クレープ
米粉のぱん屋 てとてとて：米粉パン各種
atelier 紡：米粉焼き菓子
焼き菓子ねこのひげ：米粉の焼き菓子
米粉と糀菓子 ほわり：米粉焼き菓子
tacome:オーガニック米粉クッキー
藤田製菓：五家宝
草加煎餅まるそう一福：煎餅 手焼き体験も
＜開催概要＞
イベント名 ：【米フェス×スクエアマルシェ】
開催日 ：２０２６年３月２１日（土）１０：００-１７：００
２２日（日）１０：００-１７：００
開催場所 ：流山おおたかの森 森のまち広場 （流山おおたかの森駅南口 徒歩１分）
来場者見込み数：14,000人(2025年3月実績より)
随時当日の様子をinstagram(@komefes)にて発信予定！
ぜひ皆様のご来場をお待ち申し上げております。