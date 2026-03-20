ストラップで広がる、多彩なスタイル。「スプリング ストラップキャンペーン」を実施

スウォッチグループジャパン株式会社ティソ PRX

1853年創業のスイス時計ブランド TISSOT［ティソ］は、2026年3月20日(金)から4月26日(日)までの期間中、ティソ直営店舗で、「PRX」の機械式モデルなどをご購入いただいた方に、ご購入商品に対応した専用のストラップをプレゼントする”スプリングストラップキャンペーン”を開催いたします。

本キャンペーンは、人気コレクション「PRX」をはじめとする機械式モデルをご購入のお客様を対象に実施。装いに合わせて時計の印象を自在にアレンジできる専用ストラップをプレゼントいたします。

軽やかでスポーティなラバーストラップや、上品な印象を叶えるレザーストラップなど、気分やスタイルに合わせて付け替えをお楽しみいただけます。一本の時計で多彩な表情を演出し、日々のコーディネートに新たな魅力を添える、

期間限定の特別なキャンペーンです。

この春はぜひ、ティソ直営店舗にてお気に入りの一本と出会い、新しいスタイルをお楽しみください。

実施期間：

2026年3月20日(金)～ 4月26日(日)

■対象商品

店頭スタッフまでお尋ねください。

■対象店舗

直営店舗(ティソ ブティック銀座、ティソ ブティック心斎橋、ティソ 新宿Flags、ティソ 伊勢丹新宿店、ティソ 阪急うめだ本店)

※ご購入時の店舗の在庫状況によって、お選びいただけるストラップが異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

TISSOT［ティソ］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程を経てきたか」という哲学を体現し、人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、シースターなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。