『パルワールド』×『Enshrouded~霧の王国~』コラボバンドルがSteamで本日発売！ Steamスプリングセールでは『パルワールド』が25%OFF！両セール併用で超おトクに！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』と、サバイバルアクションRPG『Enshrouded~霧の王国~』（Keen Games GmbH 開発）とのコラボレーションバンドルを、Steamにて本日より発売したことをお知らせいたします。

■『Palworld / パルワールド』＆『Enshrouded~霧の王国~』コラボバンドル 概要

広大な世界で不思議な生き物「パル」と冒険する『Palworld / パルワールド』と、とある種族の生き残りとして自らの道を切り開く『Enshrouded~霧の王国~』。サバイバルをテーマとした2つの大人気タイトルがセットになった、お得なバンドルです（10%OFF）。

本バンドルは「コンプリート・ザ・セット」仕様のため、すでに対象ゲームのどちらかをお持ちの場合、お持ちでない方のゲームをさらに割引価格にてご購入いただけます。





- 割引率: 10% OFF- ストアページ:https://store.steampowered.com/bundle/68744/Palworld__Enshrouded/(https://store.steampowered.com/bundle/68744/Palworld__Enshrouded/)

■バンドル対象タイトルのご紹介

『Palworld / パルワールド』

広大な世界で不思議な生物『パル』を集めて、戦闘・建築・農業を行わせたり、工場で労働させたりする全く新しいマルチ対応のオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

『Enshrouded~霧の王国~』

広大なオープンワールドを舞台にサバイバルとクラフト、そしてアクションRPGの要素を融合した作品です。死と瘴気に満ちた霧の王国を探索し、拠点を築き、装備とスキルを強化しながら、過酷な世界に立ち向かいましょう。

■ Steamスプリングセールにて『Palworld / パルワールド』が25%オフ！

『Palworld / パルワールド』や『Craftopia / クラフトピア』など、ポケットペアのタイトルがセール中です。バンドル割引との併用で、さらにお得にお買い求めいただけます。

この機会をお見逃しなく！

Steam ストアページ

https://store.steampowered.com/developer/pocketpair