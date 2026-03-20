競輪投票サービス「Betimo」、新規登録で1,000ポイントプレゼントキャンペーンを開始

株式会社Betimo

株式会社Betimo（以下、Betimo）は、競輪投票サービス「Betimo（ベティモ）」において、2026年3月20日（金）より新規登録キャンペーンを開始いたします。あわせて、チャージ手段として新たにPayPayおよび三菱UFJ銀行の口座引き落としへの対応を開始したことをお知らせいたします。

Betimo 新規登録キャンペーン概要

本キャンペーンでは、Betimoに新規登録いただき本人確認を完了されたお客様全員に、1,000ポイント（1,000円相当）をプレゼントいたします。付与されたポイントはそのまま競輪の車券購入にご利用いただけます。

なお、本キャンペーンは終了時期を設けず実施いたします。キャンペーン開始前にすでに本人確認を完了されているお客様にも、この機会に1,000ポイントを進呈いたしました。

チャージ手段の拡充（PayPay／Pay-easy）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171667/table/10_1_12ad1914422156e38fa35087e9e5c9f2.jpg?v=202603200151 ]

チャージ手段として新たにPayPayでのチャージに対応いたしました。あわせて、Pay-easy（ペイジー）によるチャージも可能になり、お客様のご利用環境に合わせた入金方法をお選びいただけます。これまで通りクレジットカードや口座引き落としも引き続きご利用いただけます。

口座引き落としにおける三菱UFJ銀行への対応

口座引き落としによるチャージにおいて、新たに三菱UFJ銀行に対応いたしました。これにより、主要メガバンクを含む幅広い金融機関からの口座引き落としチャージが可能となります。

その他のアップデート

今回のアップデート（Ver.1.2.0）では、投票分析機能の拡充や競輪新聞「赤競」の展開予想の表示、選手プロフィールの追加など、予想をさらに深めるための機能強化を行っています。詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

※最新版（Ver.1.2.0以降）へのアップデートが必要です。

Betimoについて

Betimoは、競輪の「予想・視聴・投票」をスマートフォン1台で完結できる投票サービスです。iOS／Androidアプリとして提供しており、直感的な操作性と豊富なデータを通じて、ユーザーが自分に合った予想スタイルを発見し、競輪をより深く楽しめる体験の提供を目指しています。

サービスサイト：https://www.betimo.jp/

会社概要

社名：株式会社Betimo

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目31番11号

代表者：篠田荘太郎

事業内容：公営競技に関する投票券のインターネット販売、払い戻し、情報提供サービスの運営

URL：https://www.betimo.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Betimo 広報担当

E-mail：info@betimo-inc.com